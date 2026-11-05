DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft Aktie

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WKN DE: A13SUL / ISIN: DE000A13SUL5

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05.11.2026 14:31:23

EQS-Adhoc: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG beschließt öffentliches Aktienrückkaufprogramm zum Preis von 18,00 Euro je Aktie

EQS-Ad-hoc: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG beschließt öffentliches Aktienrückkaufprogramm zum Preis von 18,00 Euro je Aktie

05.11.2026 / 14:31 CET/CEST
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DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG beschließt öffentliches Aktienrückkaufprogramm zum Preis von 18,00 Euro je Aktie
Berlin, den 05. November 2026 - Der Vorstand der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG („DEFAMA“), Berlin, (ISIN DE000A13SUL5 / WKN A13SUL) hat heute beschlossen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 5. Juli 2024 zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen und den Aktionären den Rückkauf von bis zu 100.000 eigenen Aktien (ca. 2,1% des Grundkapitals) im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten freiwilligen öffentlichen Rückkaufangebots anzubieten.

Der Aktienrückkauf soll zu einem Angebotspreis von 18,00 Euro je Aktie erfolgen. Die Frist für die Annahme des Angebots beginnt am 12. November 2026 und endet am 27. November 2026.

Einzelheiten zum Aktienrückkauf werden demnächst auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse http://www.defama.de unter der Rubrik „Investoren“ veröffentlicht.
Mitteilende Person:
Matthias Schrade, Vorstand

 


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05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
Düsterhauptstraße 40
13469 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 - 555 79 26 - 0
Fax: 030 - 555 79 26 - 2
E-Mail: info@defama.de
Internet: www.defama.de
ISIN: DE000A13SUL5
WKN: A13SUL
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912004WNM7UGIX4VA13
EQS News ID: 2429316

 
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2429316  05.11.2026 CET/CEST

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