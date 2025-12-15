EQS-Adhoc: Delignit AG passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an und erwartet ein im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessertes EBITDA von rund 5 Mio.€

EQS-Ad-hoc: Delignit AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Prognose

Delignit AG passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an und erwartet ein im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessertes EBITDA von rund 5 Mio.€



15.12.2025 / 08:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Die erwartete signifikante Profitabilitätsverbesserung für das laufende Jahr basiert dabei auf verschiedenen Faktoren. Einerseits wirken die bereits 2024 initiierten und in diesem Jahr spürbar werdenden Maßnahmen aus dem umfangreichen Kostensenkungsprogramm ergebnisstabilisierend, wie bereits mit Veröffentlichung des Halbjahresberichts im August dieses Jahres kommuniziert. Andererseits wirken im Automotive-Bereich nachträgliche Preiskorrekturen aus Serienlieferverträgen ergebnisverbessernd. Hinzu kommen positive Produktmix-Effekte durch merkliche Umsatzsteigerungen im Bereich der Technological Applications, insbesondere im Verlauf des zweiten Halbjahres.



Insgesamt geht der Vorstand nunmehr davon aus, bei einem Umsatz innerhalb der Markterwartungen von rund 64 Mio. € (zuvor 68 Mio. €) die Profitabilität deutlich auf rund 5 Mio. € EBITDA steigern zu können (Vj. 3,8 Mio. €), was deutlich über der Markterwartung von rund 4 Mio. € liegt. Die EBITDA-Marge würde damit bei > 7 % liegen. Damit könnte sich die Delignit AG bereits in diesem Jahr wieder in Richtung des angestrebten Profitabilitätsniveaus von über 8 % EBITDA-Marge entwickeln, nachdem im Geschäftsjahr 2024 ein merklicher Ergebnisrückgang verzeichnet wurde.



Der Geschäftsbericht 2025 inklusive einer Prognose für das Geschäftsjahr 2026 soll bis Ende April 2026 veröffentlicht werden.



Über den Delignit Konzern:

Der Delignit Konzern entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u. a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen z. B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Die Delignit-Lösungen verfügen über außergewöhnliche technische Eigenschaften und werden des Weiteren u. a. als Kofferraumladeboden in PKWs, Interieur-Ausstattungen für Reisemobile, Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallen sowie zur Verbesserung des Sicherheits-standards von Gebäuden eingesetzt.



Aus europäischem Laubholz hergestellt, ist der Delignit-Werkstoff während seines gesamten Lebenszyklus CO2-neutral und stellt somit eine umweltfreundliche Alternative zu nicht-regenerativen Werkstoffen dar. Sein Einsatz verbessert nicht nur die ökologische Bilanz der Produkte der Delignit- Kunden, sondern ermöglicht es ihnen auch, die zunehmend strengen Anforderungen an Umweltverträglichkeit zu erfüllen. Mit der "Boost Your Sustainability"-Initiative belegt der Delignit Konzern sein langjähriges Bestreben, ökologische Nachhaltigkeit und Verantwortung zu fördern. Entdecken Sie auf https://www.delignit-sustainability.de/ mehr über dieses Engagement. Seit über 200 Jahren besteht das Unternehmen, welches im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter



Kontakt:

Delignit AG

Königswinkel 2-6

32825 Blomberg

Tel. +49 5235 966-352

Fax +49 5235 966-351

