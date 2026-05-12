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12.05.2026 12:45:53

EQS-Adhoc: Delivery Hero SE: CEO Nachfolge bei Delivery Hero

EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Delivery Hero SE: CEO Nachfolge bei Delivery Hero

12.05.2026 / 12:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 12. Mai 2026 – Niklas Östberg, Vorstandsvorsitzender („CEO“) der Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder die „Gesellschaft“, ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER), hat sich heute mit dem Aufsichtsrat darauf verständigt, nach Abschluss eines Nachfolgeprozesses bis spätestens zum 31. März 2027 als CEO zurückzutreten. Der Aufsichtsrat wird in Kürze den Suchprozess für eine Nachfolge einleiten mit dem Ziel, den Prozess bis Ende 2026 abzuschließen. Bis zur Einsetzung eines neuen CEO wird Herr Östberg seine Position als CEO weiter ausüben und den aktuellen strategischen Überprüfungsprozess sowie die damit verbundenen M&A-Prozesse mit voller Unterstützung des Aufsichtsrats und des Vorstands leiten.

 

***

 

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Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung:

Andrea Ferraz Estrada

VP Investor Relations and Corporate Communications



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 5444 59 105
Fax: +49 (0)30 5444 59 024
E-Mail: ir@deliveryhero.com
Internet: www.deliveryhero.com
ISIN: DE000A2E4K43
WKN: A2E4K4
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Wiener Börse
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2325956  12.05.2026 CET/CEST

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