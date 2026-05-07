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07.05.2026 09:46:24

EQS-Adhoc: Deutsche Bank emittiert AT1-Kapitalinstrumente

EQS-Ad-hoc: Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige
Deutsche Bank emittiert AT1-Kapitalinstrumente

07.05.2026 / 09:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Deutsche Bank AG (XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) kündigt an, Wertpapiere zu emittieren, die als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1 (AT1) – Kapitalinstrumente) anerkannt werden. 
 
Die Emission mit einem ersten Kündigungstermin am 30. Oktober 2035 soll Benchmark-Volumen haben. Sie dient dazu, die Verschuldungsquote sowie die Kernkapitalquote und die Gesamtkapitalquote der Deutschen Bank zu unterstützen. 
 
Die Wertpapiere werden auf der Grundlage einer entsprechenden Ermächtigung der Hauptversammlung aus dem Jahr 2025 unter Ausschluss des Bezugsrechts emittiert. Die Stückelung der Wertpapiere wird 200.000 Euro betragen. Die Deutsche Bank AG wird alleinige Konsortialführerin bei der Platzierung sein. 
 
Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere der Deutsche Bank AG sind nicht in den USA nach dem Securities Act von 1933 registriert. Sie werden nur gemäß „Regulation S“ des US-Securities Act ausgegeben und dürfen ohne Registrierung nach dem Securities Act bzw. dem Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung in den USA nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden. 

Für weitere Informationen:

Deutsche Bank AG

Media Relations                                                                  Investor Relations
Christian Streckert                                                            +49 800 910-8000
+49 69 910 38079                                                             db.ir@db.com

Eduard Stipic
+49 69 910 41864

_________________________________________________________________

Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
ISIN: DE0005140008
WKN: 514000
Notiert: Regulierter Markt in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München und Stuttgart; Terminbörse EUREX; NYSE

 


Ende der Insiderinformation

07.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 910-00
E-Mail: db.media@db.com
Internet: www.db.com
ISIN: DE0005140008
WKN: 514000
Indizes: DAX, EURO STOXX 50
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; NYSE
EQS News ID: 2322908

 
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2322908  07.05.2026 CET/CEST

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