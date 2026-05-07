Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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07.05.2026 09:46:24
EQS-Adhoc: Deutsche Bank emittiert AT1-Kapitalinstrumente
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EQS-Ad-hoc: Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige
Die Deutsche Bank AG (XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) kündigt an, Wertpapiere zu emittieren, die als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1 (AT1) – Kapitalinstrumente) anerkannt werden.
Die Emission mit einem ersten Kündigungstermin am 30. Oktober 2035 soll Benchmark-Volumen haben. Sie dient dazu, die Verschuldungsquote sowie die Kernkapitalquote und die Gesamtkapitalquote der Deutschen Bank zu unterstützen.
Die Wertpapiere werden auf der Grundlage einer entsprechenden Ermächtigung der Hauptversammlung aus dem Jahr 2025 unter Ausschluss des Bezugsrechts emittiert. Die Stückelung der Wertpapiere wird 200.000 Euro betragen. Die Deutsche Bank AG wird alleinige Konsortialführerin bei der Platzierung sein.
Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere der Deutsche Bank AG sind nicht in den USA nach dem Securities Act von 1933 registriert. Sie werden nur gemäß „Regulation S“ des US-Securities Act ausgegeben und dürfen ohne Registrierung nach dem Securities Act bzw. dem Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung in den USA nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden.
Für weitere Informationen:
Deutsche Bank AG
Media Relations Investor Relations
Christian Streckert +49 800 910-8000
+49 69 910 38079 db.ir@db.com
Eduard Stipic
+49 69 910 41864
_________________________________________________________________
Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
ISIN: DE0005140008
WKN: 514000
Notiert: Regulierter Markt in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München und Stuttgart; Terminbörse EUREX; NYSE
Ende der Insiderinformation
07.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Bank AG
|Taunusanlage 12
|60325 Frankfurt a. M.
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)69 910-00
|E-Mail:
|db.media@db.com
|Internet:
|www.db.com
|ISIN:
|DE0005140008
|WKN:
|514000
|Indizes:
|DAX, EURO STOXX 50
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; NYSE
|EQS News ID:
|2322908
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2322908 07.05.2026 CET/CEST
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|DZ BANK
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|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.04.26
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|29.04.26
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|29.04.26
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|29.04.26
|Deutsche Bank Equal Weight
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|29.04.26
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