Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
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27.11.2026 12:44:43
EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse Group erhält Freigabe der Europäischen Kommission für Allfunds-Akquisition ohne Auflagen oder Bedingungen
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EQS-Ad-hoc: Deutsche Börse AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Fusion
Deutsche Börse AG: Deutsche Börse Group erhält Freigabe der Europäischen Kommission für Allfunds-Akquisition ohne Auflagen oder Bedingungen
Die Deutsche Börse AG („Deutsche Börse Group“) hat heute von der Europäischen Kommission die fusionskontrollrechtliche Freigabe für den geplanten Erwerb sämtlicher ausgegebener und noch auszugebender Aktien der Allfunds Group plc („Allfunds“) durch die Deutsche Börse Group (die „Akquisition“) erhalten. Die Europäische Kommission hat die Akquisition nach Abschluss der ersten Prüfungsphase (Phase I) ohne Auflagen oder Bedingungen freigegeben.
Mit der Freigabe durch die Europäische Kommission ist eine weitere Vollzugsbedingung der Akquisition erfüllt. Der Vollzug der Akquisition steht noch unter dem Vorbehalt des Erhalts weiterer Freigaben von Aufsichtsbehörden sowie der Genehmigung des Scheme of Arrangement durch das zuständige englische Gericht gemäß Part 26 des UK Companies Act 2006.
Der Vollzug der Akquisition wird nun im ersten Quartal 2027 erwartet.
Kontakt:
Ingrid Haas
Group Communications
Deutsche Börse AG
Telefon: +49 69 211 1 32 17
E-Mail: media-relations@deutsche-boerse.com
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
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|Deutsche Börse AG
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|ISIN:
|DE0005810055, DE000A2LQJ75
|WKN:
|581005, A2LQJ7
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900G3SW56SHYNPR95
|EQS News ID:
|2443446
|Ende der Mitteilung
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