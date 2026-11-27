Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
27.11.2026 12:44:43
EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse Group Receives Unconditional Clearance of Allfunds Acquisition from European Commission
|
EQS-Ad-hoc: Deutsche Börse AG / Key word(s): Mergers and Acquisitions / Merger
Deutsche Börse AG: Deutsche Börse Group Receives Unconditional Clearance of Allfunds Acquisition from European Commission
Deutsche Börse AG ("Deutsche Börse Group") today received merger control clearance from the European Commission for the proposed acquisition by Deutsche Börse Group of the entire issued and to be issued share capital of Allfunds Group plc ("Allfunds") (the "Acquisition"). The European Commission cleared the Acquisition unconditionally upon completion of the initial review phase (Phase I).
With the clearance by the European Commission, a further condition to completion of the Acquisition has been satisfied. The completion of the Acquisition remains subject to the receipt of further clearances from supervisory authorities as well as the sanction of the scheme of arrangement under Part 26 of the UK Companies Act 2006 by the competent English court.
Completion of the Acquisition is now expected in the first quarter of 2027.
Contact:
Ingrid Haas
Group Communications
Deutsche Börse AG
Phone: +49 69 211 1 32 17
E-Mail: media-relations@deutsche-boerse.com
End of Inside Information
27-Nov-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt / Main
|Germany
|Phone:
|+49 (0)69 211 - 0
|E-mail:
|ir@deutsche-boerse.com
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|ISIN:
|DE0005810055, DE000A2LQJ75
|WKN:
|581005, A2LQJ7
|Indices:
|DAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900G3SW56SHYNPR95
|EQS News ID:
|2443446
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2443446 27-Nov-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
27.11.26
|EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse Group Receives Unconditional Clearance of Allfunds Acquisition from European Commission (EQS Group)
|
27.11.26
|EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse Group erhält Freigabe der Europäischen Kommission für Allfunds-Akquisition ohne Auflagen oder Bedingungen (EQS Group)
|
27.11.26
|Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
|
25.11.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.11.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.11.26
|LUS-DAX aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|20.11.26
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|18.11.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|20.11.26
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|18.11.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|18.11.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|319,90
|0,98%
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