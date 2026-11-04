Deutsche Euroshop Aktie
WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204
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04.11.2026 18:43:13
EQS-Adhoc: Deutsche EuroShop präzisiert Umsatzprognose und hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an
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EQS-Ad-hoc: Deutsche Euroshop SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Deutsche EuroShop präzisiert Umsatzprognose und hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an
Hamburg, 4. November 2026 – Im Rahmen der laufenden Aufstellung der Neunmonatszahlen zum 30. September 2026 hat der Vorstand der Deutsche EuroShop SE die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026 auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung neu bewertet.
Gestiegene Mieten, Erlöse aus Abfindungen von Mietern sowie leicht rückläufige Kosten führen zu einem rund 3 Mio. € über der ursprünglichen Planung liegenden Nettobetriebsergebnis (NOI).
Darüber hinaus wirken sich einmalige sonstige betriebliche Erträge in Höhe von ca. 4 Mio. € aus der Auflösung von Rückstellungen für erwartete Grunderwerbsteuerbelastungen im Zusammenhang mit Akquisitionen des Geschäftsjahres 2023 positiv auf das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) aus, welches nun über der bisherigen Prognose erwartet wird.
Zudem erwartet der Vorstand aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus und des weiterhin hohen Bestands an liquiden Mitteln, dass die Zinserträge etwa 4 Mio. € oberhalb der ursprünglichen Planung liegen werden.
In Summe führen diese Effekte für das Ergebnis vor Steuern (EBT) ohne Bewertungsergebnis zu einer höheren Erwartung über der bisherigen Prognose.
Auch die Funds from Operations (FFO) werden oberhalb der bisherigen Prognose erwartet. Der Einmaleffekt aus der Auflösung der Rückstellungen für Grunderwerbsteuerbelastungen bleibt bei ihrer Berechnung unberücksichtigt.
Vor diesem Hintergrund präzisiert der Vorstand der Deutsche EuroShop SE die Umsatzprognose und hebt die Prognosen für EBIT, EBT ohne Bewertungsergebnis sowie FFO für das Geschäftsjahr 2026 an.
Die neue Prognose lautet:
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche EuroShop SE
|Heegbarg 36
|22391 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 413 579-0
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|Internet:
|www.deutsche-euroshop.de
|ISIN:
|DE0007480204
|WKN:
|748020
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900Y9QTEFHFEKQ736
|EQS News ID:
|2428638
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2428638 04.11.2026 CET/CEST
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