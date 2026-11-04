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04.11.2026 18:43:13

EQS-Adhoc: Deutsche EuroShop präzisiert Umsatzprognose und hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

EQS-Ad-hoc: Deutsche Euroshop SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Deutsche EuroShop präzisiert Umsatzprognose und hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

04.11.2026 / 18:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Deutsche EuroShop präzisiert Umsatzprognose und hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

Hamburg, 4. November 2026 – Im Rahmen der laufenden Aufstellung der Neunmonatszahlen zum 30. September 2026 hat der Vorstand der Deutsche EuroShop SE die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026 auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung neu bewertet.

Gestiegene Mieten, Erlöse aus Abfindungen von Mietern sowie leicht rückläufige Kosten führen zu einem rund 3 Mio. € über der ursprünglichen Planung liegenden Nettobetriebsergebnis (NOI).

Darüber hinaus wirken sich einmalige sonstige betriebliche Erträge in Höhe von ca. 4 Mio. € aus der Auflösung von Rückstellungen für erwartete Grunderwerbsteuerbelastungen im Zusammenhang mit Akquisitionen des Geschäftsjahres 2023 positiv auf das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) aus, welches nun über der bisherigen Prognose erwartet wird.

Zudem erwartet der Vorstand aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus und des weiterhin hohen Bestands an liquiden Mitteln, dass die Zinserträge etwa 4 Mio. € oberhalb der ursprünglichen Planung liegen werden.

In Summe führen diese Effekte für das Ergebnis vor Steuern (EBT) ohne Bewertungsergebnis zu einer höheren Erwartung über der bisherigen Prognose.

Auch die Funds from Operations (FFO) werden oberhalb der bisherigen Prognose erwartet. Der Einmaleffekt aus der Auflösung der Rückstellungen für Grunderwerbsteuerbelastungen bleibt bei ihrer Berechnung unberücksichtigt.

Vor diesem Hintergrund präzisiert der Vorstand der Deutsche EuroShop SE die Umsatzprognose und hebt die Prognosen für EBIT, EBT ohne Bewertungsergebnis sowie FFO für das Geschäftsjahr 2026 an.

Die neue Prognose lautet:

  • Umsatz: 272 bis 277 Mio. € (bisher: 269 bis 277 Mio. €)
  • Operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT): 220 bis 225 Mio. € (bisher: 211 bis 219 Mio. €)
  • Ergebnis vor Steuern (EBT) ohne Bewertungsergebnis: 149 bis 154 Mio. € (bisher: 134 bis 142 Mio. €)
  • Funds from Operations (FFO): 144 bis 149 Mio. € (bisher: 134 bis 142 Mio. €)


Mitteilende Person: Patrick Kiss, Head of Investor & Public Relations



Ende der Insiderinformation

04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche EuroShop SE
Heegbarg 36
22391 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 413 579-0
Fax: +49 (0)40 413 579-29
E-Mail: ir@deutsche-euroshop.de
Internet: www.deutsche-euroshop.de
ISIN: DE0007480204
WKN: 748020
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900Y9QTEFHFEKQ736
EQS News ID: 2428638

 
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2428638  04.11.2026 CET/CEST

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