Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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06.08.2026 06:26:04
EQS-Adhoc: Deutsche Telekom AG: Deutsche Telekom erhöht Aktien-Rückkauf-Programm 2026 um bis zu 3 Milliarden Euro
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EQS-Ad-hoc: Deutsche Telekom AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Bonn, 06.08.2026
Deutsche Telekom erhöht Aktien-Rückkauf-Programm 2026 um bis zu 3 Milliarden Euro
Die Deutsche Telekom erhöht das aktuell laufende Aktien-Rückkauf-Programm 2026 um weitere bis zu 3 Milliarden Euro bis zum Jahresende 2026. Das hat der Vorstand am 6. August 2026 beschlossen.
Zusammen mit dem bereits seit Jahresbeginn 2026 laufenden Aktien-Rückkauf im Umfang von bis zu 2 Milliarden Euro können die Aktien-Rückkäufe damit bis zum Jahresende bis zu 5 Milliarden Euro erreichen.
Mit dem geplanten zusätzlichen Aktien-Rückkauf adressiert die Deutsche Telekom mehrere Faktoren, die aktuell auf die Entwicklung der Aktie des Unternehmens einwirken:
Das bislang laufende Aktien-Rückkauf-Programm 2026 im Umfang von bis zu 2 Milliarden Euro hat die Deutsche Telekom bis einschließlich 5. August 2026 im Umfang von rund 1,2 Milliarden Euro umgesetzt und dabei rund 42,1 Millionen Aktien vom Markt zurück gekauft.
Die jetzt beschlossene Aufstockung des laufenden Aktienrückkauf-Programms kann in einer oder mehreren Tranchen in der Zeit zwischen dem 10. August 2026 und dem 22. Dezember 2026 umgesetzt werden.
Das gesamte Aktien-Rückkauf-Programm 2026 basiert auf der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 9. April 2025, die Aktienrückkäufe im Umfang von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals bis zum 8. April 2030 vorsieht. Auf dieser Basis werden die zurückgekauften Aktien überwiegend eingezogen und zu einem geringen Teil für Mitarbeiter-Vergütungsprogramme verwendet.
Rechtlicher Hinweis
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Diese Information enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen des Vorstands der Deutschen Telekom AG beruhen. Mit der Verwendung von Worten wie erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, davon ausgehen, glauben, schätzen und ähnlichen Formulierungen werden zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet. Diese Aussagen sind nicht als Garantien dafür zu verstehen, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Die zukünftige Entwicklung sowie die von der Deutschen Telekom AG und ihren verbundenen Unternehmen tatsächlich erreichten Ergebnisse sind abhängig von einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten und können daher wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Verschiedene dieser Faktoren liegen außerhalb des Einflussbereichs der Deutschen Telekom AG und können nicht präzise vorausgeschätzt werden, wie z.B. das künftige wirtschaftliche Umfeld sowie das Verhalten von Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern.
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