DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
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27.05.2026 23:09:53
EQS-Adhoc: DEUTZ AG erwirbt den brasilianischen Generatoren-Hersteller Maxi Trust Power Ltda.
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EQS-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
DEUTZ AG erwirbt den brasilianischen Generatoren-Hersteller Maxi Trust Power Ltda.
Köln, 27. Mai 2026 – Der DEUTZ-Konzern hat heute einen Kaufvertrag über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der Maxi Trust Power Ltda. mit Sitz in der Stadt Curitiba im Bundesstaat Paraná, Brasilien, unterzeichnet. Maxi Trust Power ist ein führender Hersteller von Diesel- und Gasgeneratoren. Zu den Kunden gehören insbesondere Supermärkte, Bau- und Landwirtschaftsunternehmen.
Der zu zahlende Gesamtkaufpreis liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Für die Übernahme ist eine Fremdkapitalfinanzierung vorgesehen. Der Vollzug der Transaktion wird noch im Laufe des zweiten Quartals 2026 erwartet.
Tel.: +49 (0)221 822 2499 | E-Mail: rolf.becker@deutz.com
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DEUTZ AG
|Ottostraße 1
|51149 Köln (Porz-Eil)
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)221 822 2491
|Fax:
|+49 (0)221 822 3525
|E-Mail:
|svenja.deissler@deutz.com
|Internet:
|www.deutz.com
|ISIN:
|DE0006305006
|WKN:
|630500
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2334460
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2334460 27.05.2026 CET/CEST
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