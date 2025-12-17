DEUTZ Aktie

17.12.2025 14:45:04

EQS-Adhoc: DEUTZ erwirbt den Hersteller von Stromerzeugungsanlagen Frerk Aggregatebau GmbH

EQS-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
DEUTZ erwirbt den Hersteller von Stromerzeugungsanlagen Frerk Aggregatebau GmbH

17.12.2025 / 14:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DEUTZ erwirbt den Hersteller von Stromerzeugungsanlagen Frerk Aggregatebau GmbH

Köln, 17. Dezember 2025 – Der DEUTZ-Konzern hat heute einen Kaufvertrag über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der Frerk Aggregatebau GmbH mit Sitz in Schweringen, Deutschland, unterzeichnet. Frerk ist ein Systemintegrator für Notstromanlagen und dezentrale Energieversorgung. Zu den Kunden gehören insbesondere Datenzentren, Betreiber kritischer Infrastruktur sowie andere Kunden mit Bedarf an hochkomplexen, kundenspezifischen Notstromversorgungslösungen. Frerk besitzt ein komplementäres Produkt- und Kompetenzprofil, welches die Business Unit DEUTZ Energy strategisch ergänzen wird. Die heutige Geschäftsführung wird weiter aktiv die Expansion von Frerk vorantreiben.

Der zu zahlende Gesamtkaufpreis liegt im oberen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich und besteht aus einer Barkomponente und einer variablen Komponente abhängig von der Geschäftsentwicklung. Für die Übernahme ist eine Fremdkapitalfinanzierung vorgesehen. Der Vollzug der Transaktion steht unter üblichen Vorbehalten, insbesondere der kartellrechtlichen Freigabe, und wird im Laufe des ersten Quartals 2026 erwartet.


Kontakt
Jakob Barzel | Interimsleiter Investor Relations, Kommunikation & Marketing
Tel.: +49 (0)221 822-3600 | E-Mail: jakob.barzel@deutz.com

Rolf Becker | Senior Manager Investor Relations
Tel.: +49 (0)221 822 2499 | E-Mail: rolf.becker@deutz.com

 



Ende der Insiderinformation

17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEUTZ AG
Ottostraße 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 822 2491
Fax: +49 (0)221 822 3525
E-Mail: svenja.deissler@deutz.com
Internet: www.deutz.com
ISIN: DE0006305006
WKN: 630500
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2247230

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2247230  17.12.2025 CET/CEST

