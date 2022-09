EQS-Adhoc: DF Deutsche Forfait AG erzielt starkes Halbjahresergebnis und passt die Jahresprognose 2022 an

EQS-Ad-hoc: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung

DF Deutsche Forfait AG erzielt starkes Halbjahresergebnis und passt die Jahresprognose 2022 an



22.09.2022

DF Deutsche Forfait AG erzielt starkes Halbjahresergebnis und passt die Jahresprognose 2022 an Grünwald, 22. September 2022 Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN der Aktie: DE000A2AA204) gibt bekannt, dass sich das vorläufige und ungeprüfte Konzernergebnis vor Steuern des ersten Halbjahres 2022 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 um etwa 30 Prozent erhöht hat. Die Abweichung resultiert aus einem im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbesserten Rohergebnis bei nahezu unveränderten Verwaltungsaufwendungen. Analog zu der Entwicklung des operativen Geschäfts im ersten Halbjahr 2022 passt die DF Deutsche Forfait AG die Prognose für das Gesamtjahr 2022 an. Der Vorstand geht nunmehr von einem starken Anstieg des Rohergebnisses sowie des Konzernergebnisses vor Steuern für das laufende Geschäftsjahr aus. Bislang wurde von einer leichten Steigerung des Rohergebnisses und des Konzernergebnisses vor Steuern ausgegangen. Die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts ist für Ende September 2022 geplant.

