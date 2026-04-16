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16.04.2026 15:54:35

EQS-Adhoc: DF Deutsche Forfait AG: Vorläufiges Ergebnis vor Steuern 2025 unter zuletzt angepasster Prognose

EQS-Ad-hoc: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
DF Deutsche Forfait AG: Vorläufiges Ergebnis vor Steuern 2025 unter zuletzt angepasster Prognose

16.04.2026 / 15:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Köln, 16. April 2026 – Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) veröffentlicht vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2025.

Das Konzernergebnis vor Steuern belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf minus EUR 0,7 Mio. und lag damit deutlich unter dem Vorjahreswert von plus EUR 3,4 Mio. sowie unter der zuletzt am 26. September 2025 veröffentlichten Erwartung eines gegenüber dem Vorjahr um rund 50 % rückläufigen Ergebnisses vor Steuern. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf gestiegene Personalaufwendungen sowie höhere sonstige betriebliche Aufwendungen im Zusammenhang mit den neuen Tochtergesellschaften zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse stiegen im Berichtszeitraum von EUR 10,5 Mio. auf EUR 11,9 Mio. Der überwiegende Teil davon resultiert aus dem Segment Trade Finance (Handelsfinanzierung).

Das Rohergebnis lag mit EUR 10,2 Mio. um 7,8 % über dem Vorjahreswert von EUR 9,5 Mio. Die Erlöse aus dem Segment Trade Finance resultieren aus einem um 8,5 % auf insgesamt EUR 226,6 Mio. (Vorjahr: EUR 208,6 Mio.) gestiegenen Geschäftsvolumen.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Gesellschaft im Produktbereich Marketing-Compliance-Services aufgrund der geopolitischen Rahmenbedingungen im Nahen Osten ein rückläufiges Geschäftsvolumen. Daraus ergibt sich nach aktueller Einschätzung im Segment Trade Finance ein gegenüber der bisherigen Planung niedrigeres Ertragsniveau.

Der vollständige Geschäftsbericht wird am 30.04.2026 veröffentlicht.

Der Vorstand

DF Deutsche Forfait AG
Gustav-Heinemann-Ufer 56
50968 Köln

 

Ansprechpartner AdHoc:

DF Deutsche Forfait AG
Guido Janzen
Gustav-Heinemann-Ufer 56
50968 Köln

T +49 221 97376-61
E investor.relations@dfag.de www.dfag.de



 


Ende der Insiderinformation

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG
Gustav-Heinemann-Ufer 56
50968 Köln
Deutschland
Telefon: +49 221 97376 - 0
E-Mail: dfag@dfag.de
Internet: www.dfag.de
ISIN: DE000A2AA204, DE000A1R1CC4,
WKN: A2AA20, A1R1CC
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2309960

 
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2309960  16.04.2026 CET/CEST

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