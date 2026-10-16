DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.10.2026 18:13:33

EQS-Adhoc: DHL AG: DHL AG erhöht Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026

EQS-Ad-hoc: DHL AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
DHL AG: DHL AG erhöht Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026

16.10.2026 / 18:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc: DHL AG erhöht Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026

16.10.2026

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Der Vorstand der DHL Group hat heute den Ausblick der einzelnen Unternehmensbereiche für das restliche Jahr bewertet. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Ergebnisdynamik, insbesondere in der Division Express, und ersten Anzeichen für eine robuste saisonale Entwicklung im 4. Quartal hat der Vorstand beschlossen, den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 wie folgt anzuheben:

Das berichtete Konzern-EBIT wird nunmehr ‚über EUR 7,0 Milliarden‘ erwartet; bisher lag die Prognose bei ‚über EUR 6,5 Milliarden‘.

Die Erwartung für die DHL-Bereiche wurde auf ein EBIT von über EUR 6,4 Milliarden erhöht (bisher: über EUR 5,9 Milliarden). Unverändert wird für den Bereich Post & Paket Deutschland ein EBIT von über EUR 900 Millionen und für Group Functions ein Ergebnis von rd. EUR -400 Millionen prognostiziert.

Auch die Prognose für den Free Cashflow (ohne Netto-M&A) des Gesamtjahres wurde auf ‚über EUR 3,2 Milliarden‘ nach oben revidiert (bisher: ‚rund EUR 3,0 Milliarden‘). Die starke Entwicklung des operativen Cashflows - trotz eines wachstumsgetriebenen Aufbaus von Working Capital - erlaubt Investitionen in weiteres Wachstum. Um ausgewählte Opportunitäten in der aktuellen Geschäftsdynamik ausnutzen zu können, wurde die Prognose für die Investitionen in Sachanlagen (Capex) für 2026 auf nun ‚rd. EUR 3,6 Milliarden‘ erhöht (bisher: ‚EUR 3,0-3,3 Milliarden‘).

Außerdem wird die derzeitige Mittelfrist-Prognose (EBIT über EUR 7 Milliarden in einem normalisierten wirtschaftlichen Umfeld) im kommenden März überprüft werden.

Zur besseren Einordnung hier nachrichtlich die finanziellen Kennzahlen für das 3. Quartal 2026:

Die Geschäftsentwicklung hat im 3. Quartal eine von vielen Sektoren breit getragene Dynamik gezeigt, und damit eine insgesamt positive Ergebnisentwicklung, vor allem in der Division DHL Express.

Der Konzern-Umsatz legte im 3. Quartal 2026 um mehr als 12% gegenüber dem Vorjahresquartal auf rd. EUR 22,6 Milliarden zu.

Das Konzern-EBIT erreichte rd. EUR 1.710 Millionen (Vorjahr: EUR 1.477 Millionen) und damit einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr von rd. 16%.

Im Bereich DHL Express legte das EBIT im 3. Quartal auf rd. EUR 1.035 Millionen deutlich zu (Vorjahr EUR 692 Millionen, einschließlich EUR -54 Millionen aus negativen Einmaleffekten im 3. Quartal 2025). Dieser Anstieg reflektiert weiter wirksame Kosten- und Ertragsmaßnahmen sowie eine bessere operative Auslastung durch den Anstieg des transportierten Gewichtes. Das Express Ergebnis im 3. Quartal 2026 enthält positive Effekte infolge der Kapazitätsknappheit im Luftfrachtmarkt in der Größenordnung von rund EUR 100 Millionen.

Der Bereich DHL Global Forwarding verzeichnete ein EBIT von rd. EUR 260 Millionen gegenüber einem Vorjahresergebnis von EUR 195 Millionen (einschließlich EUR -14 Millionen Cost of Change im 3. Quartal 2025).

Der Bereich DHL Supply Chain erreichte ein Ergebnis von rd. EUR 300 Millionen. Das Vorjahresergebnis von EUR 278 Millionen hatte negative Einmaleffekte von EUR -7 Millionen enthalten.

Der Bereich DHL eCommerce verzeichnete ein EBIT von rd. EUR 50 Millionen gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 176 Millionen, der EUR 123 Millionen positive Sondereffekte enthalten hatte.

Für den Bereich Post & Paket Deutschland betrug das EBIT rd. EUR 150 Millionen (Vorjahr: EUR 218 Millionen).

Der Free Cashflow (ohne Netto-M&A) erreichte im 3. Quartal rund EUR 900 Millionen. Darin enthalten ist eine netto Belastung durch IEEPA Zahlungen in Höhe von rund EUR 255 Millionen, ohne die der FCF im Quartal dementsprechend höher ausgefallen wäre.

Gebuchte Investitionen in Sachanlagen (Capex) betrugen im 3. Quartal rund EUR 900 Millionen, so dass nach neun Monaten ein Anstieg gegenüber Vorjahr von EUR 0,5 Milliarden auf rd. EUR 2,2 Milliarden zu verzeichnen war.

Die vollumfängliche Berichterstattung für das 3. Quartal 2026 wird wie geplant am 5. November 2026 veröffentlicht werden.

Finanzkennzahlen:

Erläuterungen zu den herangezogenen Finanzkennzahlen sind in dem auf der Unternehmenswebsite der DHL Group veröffentlichten Geschäftsbericht 2025 (S. 34 f) unter dem folgenden Link verfügbar:

Geschäftsbericht 2025

 


Kontakt:
Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel: +49 (0)228-189-63000


Ende der Insiderinformation

16.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 189 - 63 110
E-Mail: ir@dhl.com
Internet: www.group.dhl.com
ISIN: DE0005552004
WKN: 555200
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
EQS News ID: 2417480

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2417480  16.10.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Analysen
16.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 58,52 1,35% DHL Group (ex Deutsche Post)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:20 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07:45 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen