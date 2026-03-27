EQS-Adhoc: Die 123fahrschule SE beschließt Kapitalerhöhung um 400.000 Aktien gegen Bareinlagen - sämtliche 400.000 neuen Aktien wurden vollständig bei institutionellen Investoren platziert

EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

Die 123fahrschule SE beschließt Kapitalerhöhung um 400.000 Aktien gegen Bareinlagen - sämtliche 400.000 neuen Aktien wurden vollständig bei institutionellen Investoren platziert



27.03.2026 / 16:28 CET/CEST

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Die 123fahrschule SE beschließt Kapitalerhöhung um 400.000 Aktien gegen Bareinlagen

Sämtliche 400.000 neuen Aktien wurden vollständig bei institutionellen Investoren zum Platzierungspreis von EUR 2,55 je Aktie platziert. Die Maßnahme war überzeichnet.

Der Emissionserlös von ca. EUR 1 Mio. soll nach Abzug der Kosten für die Vorbereitung auf die anstehende Gesetzesänderung verwendet werden.

Köln, 27.03.2026

Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) haben heute die Durchführung der geplanten Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft beschlossen.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden sämtliche 400.000 neue Aktien von bestehenden und neuen Aktionären gezeichnet. Die Maßnahme war überzeichnet. Die Anzahl der platzierten neuen Aktien beträgt ca. 7,2 % des bei Eintragung des Genehmigten Kapitals 2025 bestehenden Grundkapitals in Höhe von damals EUR 5.558.302,00. Durch die Barkapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der 123fahrschule SE von EUR 5.558.302,00 um EUR 400.000,00 auf insgesamt EUR 5.958.302,00.

Die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage soll zeitnah in das Handelsregister eingetragen werden. Die Neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 2,55 ausgegeben. Durch die Platzierung fließen der Gesellschaft Emissionserlöse (vor Kosten) in Höhe von ca. EUR 1 Mio. zu.

Die Emissionserlöse aus der Kapitalmaßnahme soll nach Abzug der Kosten für die Vorbereitung der Gesellschaft auf die anstehenden umfangreichen Gesetzesänderungen zur Digitalisierung der Fahrschulbranche verwendet werden.

Die Kapitalerhöhung wurde von der NuWays AG als Emissionsbegleiter unterstützt. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG übernimmt die technische Abwicklung der Transaktion.

Kontaktinformationen

123fahrschule SE – Boris Polenske

Klopstockstr. 1

50968 Köln



Tel: +49 221 1773570

E-Mail: ir@123fahrschule.de

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