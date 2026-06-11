EQS-Adhoc: Die Binect AG verkauft Ihre 100%-Beteilung Binect GmbH an die hpc DUAL Österreich GmbH

EQS-Ad-hoc: Binect AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge

Die Binect AG verkauft Ihre 100%-Beteilung Binect GmbH an die hpc DUAL Österreich GmbH



11.06.2026 / 12:20 CET/CEST

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Weiterstadt, 11.06.2026. Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) hat heute einen notariell beurkundeten Kauf- und Abtretungsvertrag über sämtliche Anteile an der Binect GmbH, der derzeit einzigen operativ tätigen Tochtergesellschaft der Binect AG, an die hpc DUAL Österreich GmbH abgeschlossen. Die Käuferin, deren Produkt BriefButler von über 90% der österreichischen Kommunen genutzt wird, ist nach eigenen Angaben Marktführerin in Österreich bei der nachweisbaren digitalen Zustellung von Dokumenten und Schriftstücken.

Der Binect AG fließen aus dem Verkauf der Anteile und der Rückführung von Darlehen Mittel in Höhe von insgesamt EUR 6.300.000,- zu. Zusätzlich wurde mit der Käuferin ein bis zum 31. Dezember 2027 laufender Beratungsvertrag geschlossen, der mit bis zu EUR 225.000,- vergütet wird.

Der Vollzug der Transaktion ist für den 1. September 2026 vorgesehen, sofern bis dahin alle Vollzugsbedingungen erfüllt sind. Dazu gehört unter anderem ein zustimmender Beschluss auf der für den 30. Juli 2026 geplanten ordentlichen Hauptversammlung der Binect AG. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen ferner, der ordentlichen Hauptversammlung am 30. Juli 2026 vorzuschlagen, die Mittel aus der Transaktion nicht in neue operative Tätigkeiten zu investieren, sondern diese durch einen Aktienrückkauf und durch eine Kapitalherabsetzung in mehreren Schritten zu erheblichen Teilen an die Inhaber der 3.215.715 Aktien der Binect AG auszukehren.

Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen

Binect AG

Dr. Frank Wermeyer

Vorstand

Brunnenweg 17

64331 Weiterstadt

E-Mail: investoren@ binect.com Internet: www.binect.com

Über die Binect AG

Binect versteht sich als innovative Software- und Serviceplattform für die sichere und einfache Digitalisierung der gesamten geschäftlichen Dokumenten- und Beleglogistik. Ausgehend von dem Claim „Geschäftspost.Einfach.Digital“ entwickelt und integriert die Binect-Gruppe digitale Bausteine und Lösungen für mittelständische Unternehmen sowie Behörden und andere Institutionen.

Die Binect AG ist im Basic Board (Open Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA10; Wertpapierkennnummer: A3H213; ISIN: DE000A3H2135).