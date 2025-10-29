Dierig Aktie

WKN: 558000 / ISIN: DE0005580005

29.10.2025 10:44:13

EQS-Adhoc: Dierig Holding AG: DIERIG Holding AG wird die Konzernergebnisprognose voraussichtlich nicht erreichen

EQS-Ad-hoc: Dierig Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Dierig Holding AG: DIERIG Holding AG wird die Konzernergebnisprognose voraussichtlich nicht erreichen

29.10.2025 / 10:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Adhoc-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DIERIG Holding AG wird die Konzernergebnisprognose voraussichtlich nicht erreichen

 

Augsburg, 29. Oktober 2025 – Die Dierig Holding AG (WKN: 558000 / ISIN: DE0005580005) gibt heute bekannt, dass sie ihre Konzernergebnis-Prognose voraussichtlich nicht erreichen wird. Das Konzernergebnis wird auf Grund des Textilsegments und hier im Wesentlichen auf Grund der Sondereffekte aus einem Lagerumzug sowie einer hiermit im Zusammenhang stehenden Systemumstellung circa ein Viertel bis ein Drittel unter dem Vorjahr liegen; das Konzernergebnis (Ergebnis vor Ertragsteuern) im Vorjahr betrug €4,4 Mio.

 

Kontakt

Dierig Holding AG

Kirchbergstr. 23

86157 Augsburg

Tel.: +49 (0) 821 5210 - 0

E-Mail: info@dierig.de

www.dierig.de

 



Ende der Insiderinformation

29.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Dierig Holding AG
Kirchbergstraße 23
86157 Augsburg
Deutschland
Telefon: 0821-5210-395
Fax: 0821-5210-393
E-Mail: info@dierig.de
Internet: www.dierig.de
ISIN: DE0005580005
WKN: 558000
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Hamburg, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange
EQS News ID: 2220410

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2220410  29.10.2025 CET/CEST

