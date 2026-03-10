Dinkelacker Aktie

WKN: 553830 / ISIN: DE0005538300

10.03.2026 14:30:25

EQS-Adhoc: Dinkelacker AG: Dinkelacker plant Neubau des ehemaligen „Wittwerhauses" in der Königstraße 30/32 in Stuttgart

EQS-Ad-hoc: Dinkelacker AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Dinkelacker AG: Dinkelacker plant Neubau des ehemaligen „Wittwerhauses“ in der Königstraße 30/32 in Stuttgart

10.03.2026 / 14:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinkelacker plant Neubau des ehemaligen „Wittwerhauses“ in der Königstraße 30/32 in Stuttgart

 

Stuttgart, 10. März 2026. Der Vorstand der Dinkelacker AG hat heute beschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats die Planung einer Neuentwicklung des Gebäudes Königstraße 30/32 in Stuttgart (ehemaliges „Wittwerhaus“) weiterzuführen. Die vorläufigen Planungen wurden heute im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik (STA) der Landeshauptstadt Stuttgart erstmals öffentlich vorgestellt.

 

Geplant ist die Entwicklung eines Neubaus mit gemischter Nutzung aus Einzelhandels-, Gastronomie-, Dienstleistungs- und Büroflächen. Die architektonische Gestaltung des Projekts soll im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens entwickelt werden, dessen Start derzeit für das dritte Quartal 2026 vorgesehen ist.

 

Der Gebäudekomplex Königstraße 30/32 steht im Eigentum der Tochtergesellschaften KÖ 30 Immobilien GmbH & Co. KG und der KÖ 32 Immobilien GmbH & Co. KG, die im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Beitrag in Höhe von 2,7 Mio. € zum Konzernumsatz der Dinkelacker AG in Höhe von 24,7 Mio. €. leisteten sowie in Höhe von 1,4 Mio. € zum Konzern-EBIT in Höhe von 12,5 Mio. € beitrugen. Die Dinkelacker AG erzielte im Einzelabschluss im Geschäftsjahr 2024/2025 bei einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 11,9 Mio. € Erträge aus Beteiligungen aus diesen beiden Tochtergesellschaften in Höhe von 1,9 Mio. €.

 

Nach derzeitiger Planung könnte ein selektiver Rückbau des bestehenden Gebäudes ab dem Jahr 2028 beginnen. Die Bauzeit wird derzeit auf etwa drei Jahre geschätzt. Die Umsetzung des Projekts steht insbesondere unter dem Vorbehalt weiterer planerischer und genehmigungsrechtlicher Entscheidungen sowie der Zustimmung des Aufsichtsrats.

 


Kontakt:
Herr Michael Fischer
Abteilungsleitung
Verwaltung & Finanzbuchhaltung
E-Mail: investor.relations@dinkelacker-ag.de
Telefon 0711 222 157 30


Ende der Insiderinformation

10.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Dinkelacker AG
Königstraße 18
70173 Stuttgart
Deutschland
Telefon: 0711-222157-30
Fax: 0711-222157-80
E-Mail: michael.fischer@dinkelacker-ag.de
Internet: www.dinkelacker-ag.de
ISIN: DE0005538300
WKN: 553830
Börsen: Freiverkehr in Stuttgart (Freiverkehr Plus)
EQS News ID: 2288984

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2288984  10.03.2026 CET/CEST

