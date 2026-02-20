DN Group Aktie

20.02.2026 15:47:34

EQS-Adhoc: DN Group AG: Jahresüberschuss 2025 voraussichtlich auf 21,5 – 25,0 Mio. Euro gesteigert

DN Group AG: Jahresüberschuss 2025 voraussichtlich auf 21,5 – 25,0 Mio. Euro gesteigert

20.02.2026 / 15:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

DN Group AG: Jahresüberschuss 2025 voraussichtlich auf 21,5 – 25,0 Mio. Euro gesteigert

Frankfurt am Main, 20. Februar 2026 – Der Vorstand der DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408) geht nach aktuellem Stand der Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses davon aus, dass die Gesellschaft 2025 einen Jahresüberschuss nach HGB-Rechnungslegung in einer Spanne von 21,5 Mio. Euro bis 25,0 Mio. Euro und damit oberhalb des Vorjahres erzielt hat. Es handelt sich hierbei um vorläufige Zahlen, vorbehaltlich des abschließenden Testats. Im Jahr 2024 betrug der Jahresüberschuss 20,2 Mio. Euro. Die Bilanzsumme lag nach vorläufigen Zahlen mit 440 Mio. Euro bis 470 Mio. Euro zum Jahresultimo 2025 deutlich über dem Vorjahreswert von 310,8 Mio. Euro. Auch das Eigenkapital der DN Group AG stieg nach vorläufigen Zahlen zum Jahresende 2025 merklich auf 380 Mio. Euro bis 395 Mio. Euro an. Basis für die erwartete positive Tendenz sind die erfolgreiche Entwicklung von bestehenden Portfoliounternehmen sowie attraktive Neu-Investments im Jahr 2025. Ihren geprüften Jahresabschluss wird die DN Group AG voraussichtlich im März veröffentlichen.   

 



Ende der Insiderinformation

20.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DN Group AG
Opern Turm, Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland
E-Mail: info@dn-ag.com
ISIN: DE000A3DW408, DE000A383C76
WKN: A3DW40
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate BSX
EQS News ID: 2279428

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2279428  20.02.2026 CET/CEST

