Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
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30.04.2026 18:05:23
EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Nettoergebnis für Q2 2025/26 – Wertminderung auf Goodwill – Gesamtjahresprognose aktualisiert
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EQS-Ad-hoc: Douglas AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Gesamtjahr
Düsseldorf, 30. April 2026 – Auf der Grundlage vorläufiger, ungeprüfter Zahlen für die Erstellung des Halbjahresabschlusses der DOUGLAS Group für das Geschäftsjahr 2025/26 beläuft sich der im zweiten Quartal 2025/26 erzielte Nettoverlust auf einen hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbetrag und bleibt damit hinter dem Analysten-Consensus von minus EUR 9 Mio. zurück. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Wertminderungen in Höhe eines mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrags auf den Goodwill betreffend die Geschäftsaktivitäten in Frankreich und Parfumdeams/Niche Beauty, sowie weitere Wertminderungen auf Vermögenswerte in einem niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.
Die Prognose für das Gesamtjahr 2025/26 wird hinsichtlich der bereinigten EBITDA-Marge angepasst und im Übrigen wie folgt konkretisiert:
Eine Definition der bereinigten EBITDA-Marge und des Netto-Verschuldungsgrads finden Sie im DOUGLAS-Geschäftsbericht 2024/25.
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Douglas AG
|Luise-Rainer-Strasse 7-11
|40235 Düsseldorf
|Deutschland
|ISIN:
|DE000BEAU1Y4
|WKN:
|BEAU1Y
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2319612
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2319612 30.04.2026 CET/CEST
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