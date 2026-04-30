Douglas Aktie

Douglas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.04.2026 18:05:23

EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Nettoergebnis für Q2 2025/26 – Wertminderung auf Goodwill – Gesamtjahresprognose aktualisiert

EQS-Ad-hoc: Douglas AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Gesamtjahr
DOUGLAS AG: Nettoergebnis für Q2 2025/26 – Wertminderung auf Goodwill – Gesamtjahresprognose aktualisiert

30.04.2026 / 18:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 30. April 2026 – Auf der Grundlage vorläufiger, ungeprüfter Zahlen für die Erstellung des Halbjahresabschlusses der DOUGLAS Group für das Geschäftsjahr 2025/26 beläuft sich der im zweiten Quartal 2025/26 erzielte Nettoverlust auf einen hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbetrag und bleibt damit hinter dem Analysten-Consensus von minus EUR 9 Mio. zurück. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Wertminderungen in Höhe eines mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrags auf den Goodwill betreffend die Geschäftsaktivitäten in Frankreich und Parfumdeams/Niche Beauty, sowie weitere Wertminderungen auf Vermögenswerte in einem niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.

Die Prognose für das Gesamtjahr 2025/26 wird hinsichtlich der bereinigten EBITDA-Marge angepasst und im Übrigen wie folgt konkretisiert:
  • Konzernumsatz: Dieser wird am unteren Ende der zuvor kommunizierten Prognosebandbreite von EUR 4,65 – 4,80 Mrd. erwartet.
  • Bereinigte EBITDA-Marge: rund 16,0% (zuvor: rund 16,5%).
  • Netto-Verschuldungsgrad: Dieser wird am oberen Ende der zuvor kommunizierten Prognosebandbreite von 2,5x - 3,0x erwartet.
Die endgültigen Ergebnisse für das Halbjahr 2025/26 werden wie geplant am 12. Mai 2026 veröffentlicht.

Eine Definition der bereinigten EBITDA-Marge und des Netto-Verschuldungsgrads finden Sie im DOUGLAS-Geschäftsbericht 2024/25.
 


Ende der Insiderinformation

30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Douglas AG
Luise-Rainer-Strasse 7-11
40235 Düsseldorf
Deutschland
ISIN: DE000BEAU1Y4
WKN: BEAU1Y
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2319612

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2319612  30.04.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Douglas AG

mehr Nachrichten