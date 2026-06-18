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18.06.2026 16:10:24

EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Prognoseanpassung für 2025/26

EQS-Ad-hoc: Douglas AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
DOUGLAS AG: Prognoseanpassung für 2025/26

18.06.2026 / 16:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 18. Juni 2026 – Angesichts der bisherigen Geschäftsentwicklung im dritten Quartal, passt die DOUGLAS Group ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 an.  

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 wird wie folgt angepasst:
  • Konzernumsatzwachstum: 0 – 1% (entspricht EUR 4,58 – 4,63 Mrd., zuvor: am unteren Ende der Prognosebandbreite von EUR 4,65 – 4,80 Mrd.).
  • Bereinigte EBITDA-Marge: rund 15,0% (zuvor: rund 16,0%).
  • Netto-Verschuldungsgrad: 3,0x – 3,5x (zuvor: am oberen Ende der Prognosebandbreite von 2,5x – 3,0x).
Eine Definition der bereinigten EBITDA-Marge und des Netto-Verschuldungsgrads finden Sie im DOUGLAS Geschäftsbericht 2024/25.
 


Ende der Insiderinformation

18.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Douglas AG
Luise-Rainer-Strasse 7-11
40235 Düsseldorf
Deutschland
ISIN: DE000BEAU1Y4
WKN: BEAU1Y
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2349226

 
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2349226  18.06.2026 CET/CEST

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