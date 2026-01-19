Douglas Aktie

19.01.2026 09:32:43

EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Vorläufige Ergebnisse für Q1 2025/26 - bereinigte EBITDA-Marge etwas unter Markterwartung – Gesamtjahresprognose unverändert

EQS-Ad-hoc: Douglas AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose
DOUGLAS AG: Vorläufige Ergebnisse für Q1 2025/26 - bereinigte EBITDA-Marge etwas unter Markterwartung – Gesamtjahresprognose unverändert

19.01.2026 / 09:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 19. Januar 2026 – Auf der Basis vorläufiger und ungeprüften Zahlen hat die DOUGLAS Group im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 19,9% erzielt gegenüber einer Markterwartung von 20,8%, während der Konzernumsatz um 1,7% auf 1,67 Milliarden Euro gestiegen ist. Die bereinigte EBITDA-Marge wurde durch den Druck auf die Bruttomarge beeinflusst, der auch die hohe Preissensibilität der Kundinnen und Kunden sowie Produktmix-Effekte widerspiegelt.

Die Prognose für das Gesamtjahr 2025/26 bleibt unverändert:
  • Konzernumsatz: 4,65 - 4,80 Milliarden Euro
  • Bereinigte EBITDA-Marge: rund 16,5%
  • Net Leverage: zwischen 2,5x und 3,0x zum 30. September 2026
Die endgültigen Ergebnisse für das erste Quartal werden wie geplant am 11. Februar 2026 veröffentlicht.

Eine Definition der bereinigten EBITDA-Marge und des Netto-Verschuldungsgrads finden Sie im DOUGLAS-Geschäftsbericht 2024/25.
 


Ende der Insiderinformation

19.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Douglas AG
Luise-Rainer-Strasse 7-11
40235 Düsseldorf
Deutschland
ISIN: DE000BEAU1Y4
WKN: BEAU1Y
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2261802

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2261802  19.01.2026 CET/CEST

