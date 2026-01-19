EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Vorläufige Ergebnisse für Q1 2025/26 - bereinigte EBITDA-Marge etwas unter Markterwartung – Gesamtjahresprognose unverändert

EQS-Ad-hoc: Douglas AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose

DOUGLAS AG: Vorläufige Ergebnisse für Q1 2025/26 - bereinigte EBITDA-Marge etwas unter Markterwartung – Gesamtjahresprognose unverändert



19.01.2026 / 09:32 CET/CEST

Die Prognose für das Gesamtjahr 2025/26 bleibt unverändert: Konzernumsatz: 4,65 - 4,80 Milliarden Euro

Bereinigte EBITDA-Marge: rund 16,5%

Net Leverage: zwischen 2,5x und 3,0x zum 30. September 2026 Die endgültigen Ergebnisse für das erste Quartal werden wie geplant am 11. Februar 2026 veröffentlicht.



Eine Definition der bereinigten EBITDA-Marge und des Netto-Verschuldungsgrads finden Sie im DOUGLAS-Geschäftsbericht 2024/25.

