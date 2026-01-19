Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
|
19.01.2026 09:32:43
EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Vorläufige Ergebnisse für Q1 2025/26 - bereinigte EBITDA-Marge etwas unter Markterwartung – Gesamtjahresprognose unverändert
|
EQS-Ad-hoc: Douglas AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose
Düsseldorf, 19. Januar 2026 – Auf der Basis vorläufiger und ungeprüften Zahlen hat die DOUGLAS Group im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 19,9% erzielt gegenüber einer Markterwartung von 20,8%, während der Konzernumsatz um 1,7% auf 1,67 Milliarden Euro gestiegen ist. Die bereinigte EBITDA-Marge wurde durch den Druck auf die Bruttomarge beeinflusst, der auch die hohe Preissensibilität der Kundinnen und Kunden sowie Produktmix-Effekte widerspiegelt.
Die Prognose für das Gesamtjahr 2025/26 bleibt unverändert:
Eine Definition der bereinigten EBITDA-Marge und des Netto-Verschuldungsgrads finden Sie im DOUGLAS-Geschäftsbericht 2024/25.
Ende der Insiderinformation
19.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Douglas AG
|Luise-Rainer-Strasse 7-11
|40235 Düsseldorf
|Deutschland
|ISIN:
|DE000BEAU1Y4
|WKN:
|BEAU1Y
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2261802
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2261802 19.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!