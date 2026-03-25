Dürr Aktie
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
25.03.2026 10:57:33
EQS-Adhoc: Dr. Jochen Weyrauch appointed CEO of Dürr AG for another three years
EQS-Ad-hoc: Dürr Aktiengesellschaft / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board
Dr. Jochen Weyrauch appointed CEO of Dürr AG for another three years
Dürr AG – WKN 556520 / ISIN DE0005565204
Bietigheim-Bissingen, March 25, 2026 — The Supervisory Board of Dürr AG today appointed Dr. Jochen Weyrauch as CEO for an additional three years. His new service contract will run from January 1, 2027, to December 31, 2029. Dr. Jochen Weyrauch has been a member of Dürr AG’s Board of Management since January 1, 2017, and has served as its Chairman since January 1, 2022.
25-March-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Dürr Aktiengesellschaft
|Carl-Benz-Str. 34
|74321 Bietigheim-Bissingen
|Germany
|Phone:
|07142 78-0
|Fax:
|07142 78-1716
|E-mail:
|corpcom@durr.com
|Internet:
|www.durr-group.com
|ISIN:
|DE0005565204
|WKN:
|556520
|Indices:
|SDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2297530
|End of Announcement
|EQS News Service
2297530 25-March-2026 CET/CEST
Nachrichten zu Dürr AG
|
14:06
|Maschinenbauer Dürr will höhere Dividende zahlen (dpa-AFX)
|
10:57
|EQS-Adhoc: Dr. Jochen Weyrauch appointed CEO of Dürr AG for another three years (EQS Group)
|
10:57
|EQS-Adhoc: Dr. Jochen Weyrauch für drei weitere Jahre zum Vorstandsvorsitzenden der Dürr AG bestellt (EQS Group)
|
18.03.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
09.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.03.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Dürr auf 'Halten' - Fairer Wert 22 Euro (dpa-AFX)
|
06.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Dürr AG
|09.03.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|06.03.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Dürr Buy
|Baader Bank
|05.03.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|06.03.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Dürr Buy
|Baader Bank
|05.03.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Dürr Buy
|Baader Bank
|05.03.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|18.02.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|06.03.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
