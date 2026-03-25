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25.03.2026 10:57:33

EQS-Adhoc: Dr. Jochen Weyrauch für drei weitere Jahre zum Vorstandsvorsitzenden der Dürr AG bestellt

EQS-Ad-hoc: Dürr Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Dr. Jochen Weyrauch für drei weitere Jahre zum Vorstandsvorsitzenden der Dürr AG bestellt

25.03.2026 / 10:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Dr. Jochen Weyrauch für drei weitere Jahre zum Vorstandsvorsitzenden der Dürr AG bestellt

Dürr AG – WKN 556520 / ISIN DE0005565204

Bietigheim-Bissingen, 25. März 2026 – Der Aufsichtsrat der Dürr AG hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Jochen Weyrauch für drei weitere Jahre zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Die Laufzeit des neuen Dienstvertrags beginnt am 1. Januar 2027 und endet am 31. Dezember 2029. Dr. Jochen Weyrauch gehört dem Vorstand der Dürr AG seit dem 1. Januar 2017 an und ist seit dem 1. Januar 2022 dessen Vorsitzender.

_______________________________________________________________

Kontakt:
Dürr AG
Mathias Christen
Corporate Communications & Investor Relations
Telefon +49 7142 78-1381
E-Mail corpcom@durr.com



Ende der Insiderinformation

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Dürr Aktiengesellschaft
Carl-Benz-Str. 34
74321 Bietigheim-Bissingen
Deutschland
Telefon: 07142 78-0
Fax: 07142 78-1716
E-Mail: corpcom@durr.com
Internet: www.durr-group.com
ISIN: DE0005565204
WKN: 556520
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
EQS News ID: 2297530

 
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2297530  25.03.2026 CET/CEST

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