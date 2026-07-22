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22.07.2026 18:28:44

EQS-Adhoc: Dürr Aktiengesellschaft: Effizienzsteigerung bei BBS Automation, vorläufige Zahlen Q2 2026

EQS-Ad-hoc: Dürr Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Erhebliche außerordentliche Aufwendungen
Dürr Aktiengesellschaft: Effizienzsteigerung bei BBS Automation, vorläufige Zahlen Q2 2026

22.07.2026 / 18:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Effizienzsteigerung bei BBS Automation, vorläufige Zahlen Q2 2026

Dürr AG – WKN 556520 / ISIN DE0005565204

Bietigheim-Bissingen, 22. Juli 2026 – Die Dürr AG plant ein Programm zur Effizienzsteigerung in der zur Division Industrial Automation gehörenden Business Unit BBS Automation. Ziele sind eine bestmögliche Aufstellung von BBS Automation für zukünftiges profitables Wachstum und Kostensenkungen von rund 30 Mio. € p.a., die größtenteils 2027 wirksam werden.

Unter anderem ist bei BBS Automation der Abbau von rund 500 Stellen weltweit vorgesehen. Für 2026 plant Dürr Restrukturierungsaufwendungen von 40 bis 50 Mio. €, die größtenteils im Kontext der bei BBS Automation geplanten Maßnahmen stehen. Davon wurden rund 8 Mio. € im zweiten Quartal gebucht.

Zum 30. Juni 2026 wird eine Wertminderung von circa 90 bis 100 Mio. € auf den Geschäfts- oder Firmenwert von BBS Automation gebucht. Sie reflektiert den unter den Erwartungen liegenden Auftragseingang von BBS Automation im ersten Halbjahr sowie eine Anpassung der Markterwartungen und der Planung für Umsatz und Ergebnis. Ab 2030 wird für BBS Automation nun ein Umsatz von über 600 Mio. € erwartet (zuvor: 800 Mio. €), das Ziel für die EBIT-Marge vor Sondereffekten ist 8 %. Die Restrukturierungsaufwendungen und die Wertminderung werden als Sondereffekte erfasst.

Der Dürr-Konzern erzielte im zweiten Quartal 2026 folgende vorläufige Werte und bewegt sich damit im Rahmen des von Dürr ermittelten und veröffentlichten Marktkonsens:

  • Auftragseingang: 914 Mio. € (Q2 2025: 807 Mio. €)
  • Umsatz: 981 Mio. € (Q2 2025: 1.001 Mio. €)
  • EBIT-Marge vor Sondereffekten: 4,3 % (Q2 2025: 4,2 %)

Die Konzernprognose für 2026 wird bestätigt. Die schwächer als erwartete Entwicklung bei BBS Automation wird durch die anderen Geschäftseinheiten kompensiert. Die Prognose für Industrial Automation wird angepasst auf: 500 bis 600 Mio. € Auftragseingang, 575 bis 625 Mio. € Umsatz, -1,0 bis 1,0 % EBIT-Marge vor Sondereffekten (zuvor: 600 bis 750 Mio. €, 625 bis 725 Mio. €, 5,0 bis 6,5 %).

Der Finanzbericht für das erste Halbjahr 2026 mit den finalen Zahlen wird wie geplant am 6. August 2026 veröffentlicht.

VORLÄUFIGE KENNZAHLEN Dürr-Konzern (IFRS)
in Mio. € H1 2026 H1 2025 Q2 2026 Q2 2025
Auftragseingang 1.871,4 1.887,2 914,0 806,8
Umsatz 1.921,5 2.008,3 981,3 1.000,9
EBIT vor Sondereffekten1 81,0 81,1 41,9 41,8
EBIT-Marge vor Sondereffekten1 in % 4,2 4,0 4,3 4,2

1 Die Ergebniskennzahlen im Jahr 2025 enthalten Belastungen aus Allokationseffekten (H1 2025: -6,0 Mio. €), die aus der Veräußerung des Umwelttechnikgeschäfts resultieren.

VORLÄUFIGE KENNZAHLEN Automotive
in Mio. € H1 2026 H1 20251 Q2 2026 Q2 20251
Auftragseingang 975,8 910,4 516,8 404,0
Umsatz 1.000,1 1.014,4 520,7 514,7
EBIT vor Sondereffekten 63,3 67,7 34,4 35,6
EBIT-Marge vor Sondereffekten in % 6,3 6,7 6,6 6,9
VORLÄUFIGE KENNZAHLEN Industrial Automation
in Mio. € H1 2026 H1 20251 Q2 2026 Q2 20251
Auftragseingang 264,9 297,4 134,7 118,7
Umsatz 300,0 312,8 146,8 143,4
EBIT vor Sondereffekten 1,4 13,1 -3,6 4,1
EBIT-Marge vor Sondereffekten in % 0,5 4,2 -2,4 2,8
VORLÄUFIGE KENNZAHLEN Woodworking
in Mio. € H1 2026 H1 20251 Q2 2026 Q2 20251
Auftragseingang 634,0 682,9 264,0 285,5
Umsatz 625,7 686,7 316,1 345,3
EBIT vor Sondereffekten 25,0 28,3 15,5 15,4
EBIT-Marge vor Sondereffekten in % 4,0 4,1 4,9 4,5

1 Die Vorjahreswerte wurden an die zum 1. Januar 2026 veränderte Division-Struktur angepasst.

_______________________________________________________________

Kontakt:
Dürr AG
Björn Voss
Corporate Communications, Investor Relations & Sustainability
Telefon +49 7142 78-1022
E-Mail corpcom@durr.com



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Dürr Aktiengesellschaft
Carl-Benz-Str. 34
74321 Bietigheim-Bissingen
Deutschland
Telefon: 07142 78-0
Fax: 07142 78-1716
E-Mail: corpcom@durr.com
Internet: www.durr-group.com
ISIN: DE0005565204
WKN: 556520
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
LEI Code: 5299003APZ54EDTSRO20
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