EQS-Adhoc: DWK Deutsche Wasserkraft AG : Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital

EQS-Ad-hoc: DWK Deutsche Wasserkraft AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

DWK Deutsche Wasserkraft AG : Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital



19.02.2026 / 13:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DWK Deutsche Wasserkraft beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital und startet Privatplatzierung

Hamburg, 19. Februar 2026 – Vorstand und Aufsichtsrat der DWK Deutsche Wasserkraft AG („DWK“, ISIN: DE000A2AAB74) haben heute eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Es werden bis zu 595.866 neue Aktien ausgegeben, dies entspricht ca. 20 % des derzeitigen Grundkapitals. Der Platzierungspreis beträgt EUR 1,80 je Aktie , das entspricht dem Schlusskurs der DWK-Aktien am letzten Handelstag vor der Beschlussfassung. Das Emissionsvolumen beträgt damit bis zu rd. EUR 1,1 Mio. Die neuen Aktien sollen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden.

Die Erlöse aus der Barkapitalerhöhung sollen für das weitere strategische Wachstum verwendet werden, darunter den Erwerb zweier Laufwasserkraftwerke sowie Projekt-entwicklungsrechte.

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank wird die Platzierung begleiten.

Der Vorstand

