EDAG Engineering Group Aktie
WKN DE: A143NB / ISIN: CH0303692047
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26.10.2026 19:06:24
EQS-Adhoc: EDAG Engineering Group AG: Vorläufige Ergebnisse der ersten neun Monate 2026 und Änderung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026
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EQS-Ad-hoc: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
EDAG Engineering Group AG: Vorläufige Ergebnisse der ersten neun Monate 2026 und Änderung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026
Arbon, 26. Oktober 2026 Die EDAG Group, einer der größten unabhängigen Engineering-Dienstleister mit Experten in Mobility, Defence, Industry und Public Solutions, hat nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 498,7 Millionen Euro (Vorjahr: 547,2 Millionen Euro) erwirtschaftet. Das bereinigte EBIT lag bei 4,7 Millionen Euro (Vorjahr: - 4,5 Millionen Euro), was einer bereinigten EBIT-Marge von 0,9 Prozent (Vorjahr: -0,8 Prozent) entspricht.
Im Wesentlichen ist die rückläufige Umsatzentwicklung auf die anhaltende Zurückhaltung der Kunden in der Automobilindustrie zurückzuführen, die unter anderem durch deren fortlaufende Restrukturierungs- und Transformationsmaßnahmen geprägt ist. Auch der Industriesektor agiert derzeit zurückhaltend. Geringere Projektabrufe sowie die verstärkte interne Erbringung von Entwicklungsleistungen auf Kundenseite belasten derzeit die Nachfrage nach Engineering Dienstleistungen im Automotive Bereich. Ein vollständiges Aufholen im letzten Quartal ist nicht mehr zu erwarten.
In diesem Umfeld hat die Sicherung des Ergebnisses für die EDAG Group Vorrang vor Umsatzwachstum.
Die Konzernleitung passt vor diesem Hintergrund die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 an: Für den Umsatz wird nunmehr ein Rückgang von bis zu rund 10 Prozent erwartet, statt zuvor ein Rückgang von bis zu rund 5 Prozent. Die Prognose der EBIT-Marge (bis zu rund 3 Prozent) bleibt unverändert.
Der vollständige Finanzbericht für das dritte Quartal 2026 wird am 5. November 2026 veröffentlicht.
Christian Schütze
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EDAG Engineering Group AG
|Schlossgasse 2
|9320 Arbon
|Schweiz
|Telefon:
|+41 71 54433-0
|E-Mail:
|ir@edag-group.ag
|Internet:
|ir.edag.com
|ISIN:
|CH0303692047
|WKN:
|A143NB
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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|529900LQ2ZJ7F5Z4KN18
|EQS News ID:
|2422540
|Ende der Mitteilung
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