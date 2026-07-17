EQS-Adhoc: edding Aktiengesellschaft: Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2026

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edding Aktiengesellschaft: Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2026



17.07.2026 / 17:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Niedrigere Umsatzerwartungen sowie höhere Restrukturierungsaufwendungen führen zu einem angepassten Prognosekorridor

Der Vorstand der edding AG, Ahrensburg, hat vor dem Hintergrund des anhaltend herausfordernden Marktumfelds, insbesondere in der Business Unit Collaboration @ Work (COWO), der unsicheren geopolitischen Situation sowie der weiterhin schwierigen makroökonomischen Wirtschaftslage beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen. Hintergrund ist auch, dass für das Geschäftsjahr 2026 mit höheren Restrukturierungsaufwendungen gerechnet wird als bislang angenommen.

Die edding Gruppe erwartet für das Geschäftsjahr 2026 nun Konzernnettoumsatzerlöse in einer Bandbreite von EUR 138,0 Mio. bis EUR 150,0 Mio. (zuvor: EUR 139,0 Mio. bis EUR 154,0 Mio.). Das Konzernbetriebsergebnis (EBIT ohne Sondereffekte) wird weiterhin im Bereich von EUR 1,0 Mio. bis EUR 4,0 Mio. erwartet. Die Sondereffekte betreffen einmalige Projektaufwendungen im Zusammenhang mit den geplanten Restrukturierungsmaßnahmen der edding Gruppe sowie der Einführung von SAP S/4HANA. Für diese Sondereffekte wird nun ein Betrag zwischen EUR 7,0 Mio. und EUR 9,0 Mio. (zuvor: EUR 2,0 Mio. bis EUR 5,0 Mio.) erwartet.

Die vorgenannten Entwicklungen wirken sich ebenfalls auf den Einzelabschluss der Muttergesellschaft aus. Das Nettoergebnis der edding AG nach HGB wird nun voraussichtlich zwischen EUR -2,0 Mio. und EUR 0,0 Mio. liegen (zuvor: Jahresüberschuss in einer Bandbreite von EUR 2,0 Mio. bis EUR 4,0 Mio.).

Nach vorläufigen Zahlen erzielte die edding Gruppe im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 Konzernnettoumsatzerlöse in Höhe von EUR 71,5 Mio. (Vorjahr: EUR 71,2 Mio.[1]). Obwohl die Business Unit Collaboration @ Work (COWO) im ersten Halbjahr, getrieben durch den Umsatz mit interaktiven Screens, ein leichtes Wachstum gegenüber dem Vorjahr erzielte, blieb die Entwicklung insgesamt hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. In der Business Unit Mark & Make war hingegen ein leichter Umsatzrückgang zu verzeichnen, der insbesondere auf die Geschäftsentwicklung in der Türkei zurückzuführen war.

Über die edding Gruppe:

Die edding Gruppe ist ein international tätiges Familienunternehmen mit Hauptsitz in Ahrensburg bei Hamburg. Seit ihrer Gründung im Jahr 1960 steht sie für Qualität, Ausdruckskraft und verantwortungsvolles Handeln. Unter der Dachmarke vereint sie die Marken edding, Legamaster und PLAYROOM und entwickelt Produkte und Lösungen, die kreatives Arbeiten, visuelle Kollaboration und Innovationsprozesse ermöglichen. Das gesamte unternehmerische Handeln folgt dem Prinzip profit-for: Dabei ist wirtschaftlicher Erfolg kein Selbstzweck, sondern die Grundlage für ökologisches und soziales Engagement. 2025 erzielte die Gruppe mit 663 Mitarbeitenden einen Umsatz von 144,9 Mio. EUR.

Erläuterung „EBIT ohne Sondereffekte“ als alternative Leistungskennzahl: EBIT ist die Abkürzung für „Earnings Before Interest and Taxes“. Gesamtleistung abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Abschreibungen (inklusive auf Nutzungsrechte im Sinne des IFRS 16), zuzüglich sonstiger betrieblicher Erträge und abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern wird dabei um außergewöhnliche Aufwendungen oder Erträge bereinigt, um die operative Ertragskraft des Unternehmens, unabhängig von Sondereffekten, besser beurteilen zu können. Sondereffekte sind Positionen, die aus Restrukturierungen, Akquisitionen, dem Veräußerungsergebnis bei Desinvestitionen, sowie sonstigen Aufwendungen und Erträgen außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit resultieren. Das EBIT ohne Sondereffekte ist die wichtigste Kennziffer zur Ergebnissteuerung im edding Konzern. In den Geschäftsjahren 2024 und 2025 erfolgte keine Bereinigung des EBIT um Sondereffekte.

Ahrensburg, 17. Juli 2026

edding Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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Kontakt:

edding AG, Hadewych Vermunt (Chief Financial Officer - CFO)

Bookkoppel 7, 22926 Ahrensburg

Tel. 04102/808-200

E-Mail: investor@edding.de

[1] Die Vorjahreswerte wurden gemäß IFRS 5 aufgrund der aufgegebenen Business Unit ITS angepasst.