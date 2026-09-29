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29.09.2026 13:08:23

EQS-Adhoc: Einbecker Brauhaus AG: Positive Ergebnisprognose für 2026

EQS-Ad-hoc: Einbecker Brauhaus AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Einbecker Brauhaus AG: Positive Ergebnisprognose für 2026

29.09.2026 / 13:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014

 

Die Einbecker Brauhaus AG korrigiert ihre Ergebnisprognose für 2026

Die Gesellschaft hat zuletzt im Rahmen ihrer Hauptversammlung am 12.06.2026 prognostiziert, dass sie im Geschäftsjahr 2026 mit einem negativen Ergebnis im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich rechnet. Das Ergebnis lag im ersten Halbjahr 2026 jedoch oberhalb der Planung. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 geht die Gesellschaft nunmehr von einem ausgeglichenen bis zu einem leicht positiven Jahresergebnis im unteren sechsstelligen Bereich aus.

Einbeck, 29.09.2026

Kontakt:

Marc Kerger

Vorstand


Kontakt:
Marc Kerger
Vorstand


Ende der Insiderinformation

29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Einbecker Brauhaus AG
Papenstraße 4-7
37574 Einbeck
Deutschland
Telefon: +49 5561 797-0
Fax: +49 5561 797-119
E-Mail: info@einbecker.com
Internet: www.einbecker.de
ISIN: DE0006058001
WKN: 605800
Börsen: Freiverkehr in Hannover
LEI Code: 391200FYV253VKDXKU44
EQS News ID: 2407082

 
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2407082  29.09.2026 CET/CEST

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