Einhell Germany vz. Aktie
WKN DE: A40ESU / ISIN: DE000A40ESU3
|
25.02.2026 18:25:03
EQS-Adhoc: Einhell Germany AG: Vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025
|
EQS-Ad-hoc: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025
Die im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG (ISIN: DE 000A40ESU3) gibt folgendes bekannt:
Der Einhell-Konzern erzielte nach Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut einen Rekordumsatz. Der Konzernumsatz für das Jahr 2025 beträgt 1.157,7 Mio. EUR gegenüber 1.109,7 Mio. EUR im Vorjahr.
Ebenso erzielte der Einhell-Konzern in 2025 ein Rekordergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von 107,9 Mio. EUR (i. Vj. 98,5 Mio. EUR). Die Rendite vor Steuern beträgt 9,3% (i. Vj. 8,9%).
Das Konzernergebnis lag somit über der erwarteten Prognose.
Vor PPA wird das Ergebnis vor Steuern 110,6 Mio. EUR betragen.
Der Einhell-Konzern verfügt weiterhin über eine sehr solide Bilanzstruktur mit einer Eigenkapitalquote von ca. 50%.
Für das Jahr 2026 wird mit Umsätzen in Höhe von ca. 1.200 Mio. EUR sowie einer Rendite vor Steuern in Höhe von ca. 9,0 % gerechnet.
Landau/Isar, 25. Februar 2026
Der Vorstand
Ende der Insiderinformation
25.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Einhell Germany AG
|Wiesenweg 22
|94405 Landau/Isar
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)9951-942-166
|E-Mail:
|helmut.angermeier@einhell.com
|Internet:
|www.einhell.com
|ISIN:
|DE000A40ESU3
|WKN:
|A40ESU
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2281700
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2281700 25.02.2026 CET/CEST
