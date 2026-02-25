Einhell Germany vz. Aktie

WKN DE: A40ESU / ISIN: DE000A40ESU3

25.02.2026 18:25:03

EQS-Adhoc: Einhell Germany AG: Vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025

EQS-Ad-hoc: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Einhell Germany AG: Vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025

25.02.2026 / 18:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

Vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025

 

Die im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG (ISIN: DE 000A40ESU3) gibt folgendes bekannt:

 

Der Einhell-Konzern erzielte nach Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut einen Rekordumsatz. Der Konzernumsatz für das Jahr 2025 beträgt 1.157,7 Mio. EUR gegenüber 1.109,7 Mio. EUR im Vorjahr.

 

Ebenso erzielte der Einhell-Konzern in 2025 ein Rekordergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von 107,9 Mio. EUR (i. Vj. 98,5 Mio. EUR). Die Rendite vor Steuern beträgt 9,3% (i. Vj. 8,9%).

Das Konzernergebnis lag somit über der erwarteten Prognose.

 

Vor PPA wird das Ergebnis vor Steuern 110,6 Mio. EUR betragen.

 

Der Einhell-Konzern verfügt weiterhin über eine sehr solide Bilanzstruktur mit einer Eigenkapitalquote von ca. 50%.

 

Für das Jahr 2026 wird mit Umsätzen in Höhe von ca. 1.200 Mio. EUR sowie einer Rendite vor Steuern in Höhe von ca. 9,0 % gerechnet.

 

 

Landau/Isar, 25. Februar 2026

 

 

Der Vorstand

 



Ende der Insiderinformation

25.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
94405 Landau/Isar
Deutschland
Telefon: +49 (0)9951-942-166
E-Mail: helmut.angermeier@einhell.com
Internet: www.einhell.com
ISIN: DE000A40ESU3
WKN: A40ESU
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2281700

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2281700  25.02.2026 CET/CEST

