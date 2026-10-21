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21.10.2026 09:51:23

EQS-Adhoc: electrovac AG erhöht die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027

EQS-Ad-hoc: electrovac AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
electrovac AG erhöht die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027

21.10.2026 / 09:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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electrovac AG erhöht die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027

Salzweg, 21. Oktober 2026 – Die electrovac AG (“electrovac”, die “electrovac Gruppe”, ISIN: DE000A420ZL4), ein Spezialist für hermetische Glas-Metall-Gehäuse zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik, hat heute auf Basis der positiven vorläufigen Halbjahreszahlen entschieden, seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 (31. März) anzuheben. Das Unternehmen rechnet nunmehr im Gesamtjahr mit einem EBIT von EUR 13 Mio. bis EUR 14 Mio. (bislang: EUR 11 Mio. bis EUR 12 Mio.) und einem um IPO-Kosten bereinigten EBIT von EUR 15 Mio. bis EUR 16 Mio. (bislang: EUR 13 Mio. bis EUR 14 Mio.). Für den Umsatz rechnet electrovac weiterhin mit Erlösen in der Spanne zwischen EUR 120 Mio. und EUR 130 Mio. Grund für die Anhebung der Ergebnisprognose ist die positive Entwicklung in den margenstarken Geschäftsbereichen Aerospace & Defence und Industrial sowie die über den Erwartungen liegende Betriebsleistung des Konzerns.

Im ersten Halbjahr 2026/2027 verzeichnete die electrovac Gruppe auf Basis vorläufiger Zahlen eine Steigerung der Umsatzerlöse auf EUR 61,5 Mio. (H1 2025/2026: EUR 55,7 Mio.) und eine Steigerung des operativen Ergebnisses (EBIT) um 26 % auf EUR 8,2 Mio. (H1 2025/2026: EUR 6,5 Mio.).

Die electrovac AG veröffentlicht den Halbjahresbericht 2026/2027 am 20. November 2026.

Der Vorstand

Salzweg, den 21. Oktober 2026

 

Kontakt

electrovac AG
Anglstraße 4
94121 Salzweg, Deutschland

Investor Relations:
Frederic Hilke, Jonas Schneider
iron AG
E-Mail: ir@electrovac.com
Telefon: +49 (0) 221-914097-12

 



Ende der Insiderinformation

21.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: electrovac AG
Anglstraße 4
94121 Salzweg
Deutschland
E-Mail: info@electrovac.com
Internet: https://www.electrovac.com/
ISIN: DE000A420ZL4
WKN: A420ZL
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
LEI Code: 5299008TJ4LODTQQNQ85
EQS News ID: 2419448

 
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2419448  21.10.2026 CET/CEST

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