EQS-Adhoc: Elmos Semiconductor SE beschließt Rückkaufprogramm für eigene Aktien über die Börse in Höhe von 10 Mio. Euro und Dividendenvorschlag von 1,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025
EQS-Ad-hoc: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Elmos Semiconductor SE beschließt Rückkaufprogramm für eigene Aktien über die Börse in Höhe von 10 Mio. Euro und Dividendenvorschlag von 1,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Der Vorstand der Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) („Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms für eigene Aktien (ISIN DE0005677108) über die Börse beschlossen.
Der Kaufpreis für den Erwerb der eigenen Aktien auf Grundlage dieser Beschlüsse darf insgesamt 10.000.000,00 Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) nicht übersteigen.
Der Rückkauf soll zeitnah beginnen, jedoch nicht vor dem 24. Februar 2026, und am 31. März 2026 enden. Das Rückkaufprogramm kann – unter Beachtung geltenden Rechts – jederzeit ausgesetzt und im oben genannten Zeitraum wieder aufgenommen sowie vorzeitig durch den Vorstand der Gesellschaft beendet werden.
Der Aufsichtsrat und der Vorstand der Gesellschaft haben auch beschlossen, der Hauptversammlung am 27. Mai 2026 eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 (Vorjahr: 1,00 Euro) vorzuschlagen.
Die geplante Gesamtausschüttung für das Geschäftsjahr 2025 aus dem Aktienrückkauf und der vorgeschlagenen Dividende summiert sich demnach auf rund 36 Mio. Euro (Vorjahr: 17,2 Mio. Euro).
