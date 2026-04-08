EQS-Adhoc: Elmos Semiconductor SE: Einziehung von 540.000 Stück eigener Aktien (ca. 3,05% des Grundkapitals)

EQS-Ad-hoc: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalherabsetzung

Elmos Semiconductor SE: Einziehung von 540.000 Stück eigener Aktien (ca. 3,05% des Grundkapitals)



08.04.2026 / 21:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Elmos Semiconductor SE: Einziehung von 540.000 Stück eigener Aktien (ca. 3,05% des Grundkapitals)

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Elmos Semiconductor SE (WKN 567710, ISIN DE0005677108)

Um im Hinblick auf potenzielle Aktienrückkaufe in der Zukunft möglichst flexibel agieren zu können, hat der Vorstand der Elmos Semiconductor SE ("Elmos" oder "Gesellschaft") heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von aktuell EUR 17.700.000,00 um EUR 540.000,00 auf EUR 17.160.000,00 herabzusetzen. Die Kapitalherabsetzung erfolgt gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6, 237 Abs. 3 Nr. 2 AktG zu Lasten des Bilanzgewinns oder einer frei verfügbaren Rücklage und unter Ausnutzung der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11. Mai 2022 durch Einziehung von 540.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie. Dies entspricht einem Anteil von rund 3,05% des aktuellen Grundkapitals der Gesellschaft.

Die 540.000 Stückaktien sollen aus technischen Gründen erst nach der ordentlichen Hauptversammlung am 27. Mai 2026 eingezogen werden.

Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com