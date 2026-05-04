EQS-Adhoc: Elmos Semiconductor SE: Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben

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Elmos Semiconductor SE: Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben



04.05.2026 / 16:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Elmos Semiconductor SE: Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Elmos Semiconductor SE (WKN 567710, ISIN DE0005677108)

Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat auf Basis der sehr guten Entwicklung in den ersten drei Monaten sowie der weiterhin hohen Nachfrage nach den Elmos Produkten die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben. Das Unternehmen erwartet nunmehr einen Umsatzzuwachs von 12% ± 2%-Punkte (vorher: 11% ± 3%-Punkte). Auf Basis dieser positiven Umsatzentwicklung und weiterer Optimierungsmaßnahmen wird nun mit einer verbesserten operativen EBIT-Marge von 23% bis 26% (vorher: 24% ± 2%-Punkte) vom Umsatz gerechnet. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen liegen trotz des Wachstums weiter auf einem niedrigeren Niveau und sollen sich nach wie vor auf rund 5% des Umsatzes belaufen. Zudem wird eine noch stärkere Cash-Performance erwartet mit einem operativen bereinigten Free Cashflow von 19% ± 2%-Punkte (vorher: mehr als 17%) des Umsatzes. Der Prognose liegt ein Wechselkursverhältnis von 1,15 Euro/US-Dollar zu Grunde. Aufgrund des geplanten fast vollständigen Einzugs von eigenen Aktien des Unternehmens werden Aktienzusagen bis auf Weiteres in Bar ausgeglichen. Resultierende Bilanzierungseffekte werden nicht im operativen Ergebnis verbucht. Die Gesamtjahresprognose für die EBIT-Marge und den bereinigten Free Cashflow wird auf rein operative Leistungsindikatoren umgestellt.

Im ersten Quartal 2026 erreichte der Umsatz 152,5 Mio. Euro und lag mit einem Zuwachs von 20,2% erwartungsgemäß deutlich über dem Vorjahr (Q1 2025: 126,9 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg auf 36,2 Mio. Euro (Q1 2025: 25,6 Mio. Euro). Die EBIT-Marge lag entsprechend mit 23,8% über dem Vorjahr (Q1 2025: 20,2%). Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen betrugen nach den ersten drei Monaten insgesamt nur 2,7 Mio. Euro oder 1,8% vom Umsatz (Q1 2025: 13,5 Mio. Euro bzw. 10,6% vom Umsatz). Aufgrund der niedrigen Investitionen und dem Abbau von Working Capital erreichte der bereinigte Free Cashflow im ersten Quartal 40,7 Mio. Euro oder 26,7% vom Umsatz (Q1 2025: 21,5 Mio. Euro oder 17,0% vom Umsatz).

Quartalsmitteilung Q1 2026

Weitere Informationen zum ersten Quartal 2026 der Elmos Semiconductor SE werden am 5. Mai 2026 im Rahmen der Quartalsmitteilung Q1 2026 veröffentlicht. Diese wird unter www.elmos.com verfügbar sein. Am 5. Mai 2026 wird Elmos um 10:00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) für Analysten und Investoren durchführen. Die Telefonkonferenz wird später auf der Webseite abrufbar sein.

Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com