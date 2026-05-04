Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.05.2026 16:13:53

EQS-Adhoc: Elmos Semiconductor SE: Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben

EQS-Ad-hoc: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Elmos Semiconductor SE: Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben

04.05.2026 / 16:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Elmos Semiconductor SE: Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Elmos Semiconductor SE (WKN 567710, ISIN DE0005677108)

Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat auf Basis der sehr guten Entwicklung in den ersten drei Monaten sowie der weiterhin hohen Nachfrage nach den Elmos Produkten die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben. Das Unternehmen erwartet nunmehr einen Umsatzzuwachs von 12% ± 2%-Punkte (vorher: 11% ± 3%-Punkte). Auf Basis dieser positiven Umsatzentwicklung und weiterer Optimierungsmaßnahmen wird nun mit einer verbesserten operativen EBIT-Marge von 23% bis 26% (vorher: 24% ± 2%-Punkte) vom Umsatz gerechnet. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen liegen trotz des Wachstums weiter auf einem niedrigeren Niveau und sollen sich nach wie vor auf rund 5% des Umsatzes belaufen. Zudem wird eine noch stärkere Cash-Performance erwartet mit einem operativen bereinigten Free Cashflow von 19% ± 2%-Punkte (vorher: mehr als 17%) des Umsatzes. Der Prognose liegt ein Wechselkursverhältnis von 1,15 Euro/US-Dollar zu Grunde. Aufgrund des geplanten fast vollständigen Einzugs von eigenen Aktien des Unternehmens werden Aktienzusagen bis auf Weiteres in Bar ausgeglichen. Resultierende Bilanzierungseffekte werden nicht im operativen Ergebnis verbucht. Die Gesamtjahresprognose für die EBIT-Marge und den bereinigten Free Cashflow wird auf rein operative Leistungsindikatoren umgestellt.

Im ersten Quartal 2026 erreichte der Umsatz 152,5 Mio. Euro und lag mit einem Zuwachs von 20,2% erwartungsgemäß deutlich über dem Vorjahr (Q1 2025: 126,9 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg auf 36,2 Mio. Euro (Q1 2025: 25,6 Mio. Euro). Die EBIT-Marge lag entsprechend mit 23,8% über dem Vorjahr (Q1 2025: 20,2%). Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen betrugen nach den ersten drei Monaten insgesamt nur 2,7 Mio. Euro oder 1,8% vom Umsatz (Q1 2025: 13,5 Mio. Euro bzw. 10,6% vom Umsatz). Aufgrund der niedrigen Investitionen und dem Abbau von Working Capital erreichte der bereinigte Free Cashflow im ersten Quartal 40,7 Mio. Euro oder 26,7% vom Umsatz (Q1 2025: 21,5 Mio. Euro oder 17,0% vom Umsatz).

Quartalsmitteilung Q1 2026

Weitere Informationen zum ersten Quartal 2026 der Elmos Semiconductor SE werden am 5. Mai 2026 im Rahmen der Quartalsmitteilung Q1 2026 veröffentlicht. Diese wird unter www.elmos.com verfügbar sein. Am 5. Mai 2026 wird Elmos um 10:00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) für Analysten und Investoren durchführen. Die Telefonkonferenz wird später auf der Webseite abrufbar sein.

Kontakt
Elmos Semiconductor SE
Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)
Mobil: +49 151 5383 7905
Email: invest@elmos.com



Ende der Insiderinformation

04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2171 / 40 183-0
E-Mail: invest@elmos.com
Internet: http://www.elmos.com
ISIN: DE0005677108
WKN: 567710
Indizes: SDAX, TecDax
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2320830

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2320830  04.05.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

mehr Nachrichten

Analysen zu Elmos Semiconductor

mehr Analysen
30.03.26 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
23.03.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
26.02.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
24.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Elmos Semiconductor 183,80 0,33% Elmos Semiconductor

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen