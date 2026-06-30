Emerald Horizon Aktie
WKN DE: A42CXA / ISIN: AT0000A3UZE1
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30.06.2026 12:59:03
EQS-Adhoc: Emerald Horizon AG: Vorstand und Mehrheitsaktionär Florian Wagner verpflichtet sich, weitere Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von EUR 20 Millionen zur Verfügung stellen.
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EQS-Ad-hoc: Emerald Horizon AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
BEKANNTGABE EINER INSIDERINFORMATION DER EMERALD HORIZON AG GEMÄSS ART 17 ABS 1 MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG
Vorstand und Mehrheitsaktionär Florian Wagner verpflichtet sich, weitere Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von EUR 20 Millionen zur Verfügung stellen.
Wien, am 30. Juni 2026.
In der heutigen Sitzung des Aufsichtsrats der Emerald Horizon AG (die „Gesellschaft“) hat sich der Aufsichtsrat mit dem Vorstand sowie Mehrheitsaktionär Florian Wagner auf die wesentlichen Eckpunkte einer künftigen Eigenkapitalfinanzierung durch bzw unter Beteiligung von Herrn Wagner als Lead-Investor verständigt. Herr Wagner verpflichtet sich, über die bereits im Juni 2026 erfolgte Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von EUR 5.021.815,14 (davon Anteil Florian Wagner: EUR 3.000.469,93) hinaus der Gesellschaft weiteres Eigenkapital in Höhe von EUR 20 Millionen in vier Tranchen über einen Zwei-Jahres-Zeitraum zur Verfügung zu stellen.
In einem noch final zu verhandelnden und abzuschließenden Investment Agreement zwischen der Gesellschaft und Herrn Wagner sollen dazu folgende Bedingungen vereinbart werden:
Die zugesagten Eigenmittel sollen insbesondere dazu verwendet werden, die weitere Zusammenarbeit mit dem Partner VDL Groep im Rahmen des Co-Developments des Prototyps der Kerntechnologie ADES zu finanzieren, sowie die Zusammenarbeit mit Royal HaskoningDHV im Bereich Regulatorik zu vertiefen. Darüber hinaus soll die Finanzierung die Liquiditätsbasis der Gesellschaft stärken. Zuletzt soll es ermöglicht werden, verfügbare Förderprogramme gezielt zu nutzen, um dadurch die positiven Effekte der Eigenkapitalzuführung weiter zu verstärken.
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Ende der Insiderinformation
30.06.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Emerald Horizon AG
|Karl-Huber-Gasse 15
|8041 Graz
|Österreich
|E-Mail:
|office@emerald-horizon.com
|ISIN:
|AT0000A3UZE1
|WKN:
|A42CXA
|EQS News ID:
|2356964
|IPO geplant / Intended to be listed.
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2356964 30.06.2026 CET/CEST
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