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13.03.2026 15:36:04

EQS-Adhoc: Enapter AG: Enapter AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2025

EQS-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Enapter AG: Enapter AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2025

13.03.2026 / 15:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Enapter AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2025

Hamburg, 13. März 2026. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) gibt ihre vorläufigen, ungeprüften Zahlen für 2025 bekannt. Der Umsatz lag demnach bei rund 22,1 Mio. Euro und damit innerhalb der kommunizierten Erwartungsspanne von 20-22 Mio. Euro.

Das vorläufige, ungeprüfte EBITDA belief sich auf rund -18,1 Mio. Euro und lag damit unter der für 2025 kommunizierten Prognose von -9 bis -10 Mio. Euro. Ursächlich hierfür waren insbesondere Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von rund 3 Mio. Euro sowie ein Aufwand in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Rücknahme bereits gelieferter Stacks.

Die Gesellschaft geht derzeit davon aus, die den zurückgenommenen Stacks zugrunde liegenden Umsätze im Geschäftsjahr 2026 zu realisieren.

Bereinigt um diese Effekte hätte das vorläufige, ungeprüfte EBITDA bei rund -10,6 Mio. Euro gelegen, nach -6,9 Mio. Euro im Vorjahr.

Der Auftragsbestand belief sich zum 31. Dezember 2025 auf rund 36 Mio. Euro. Hiervon entfallen nach aktueller Einschätzung rund 29 Mio. Euro auf das Geschäftsjahr 2026.

Veröffentlicht von

Gerrit Kaufhold
Vorstand

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Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:

Über Enapter

Enapter ist ein weltweit tätiges Greentech-Unternehmen, das AEM-Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff sowie die digitale Plattform CoreKraft entwickelt und anbietet.

Die patentierte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine modulare Bauweise eine effiziente und skalierbare Produktion von grünem Wasserstoff – auch bei schwankender Energieversorgung aus Solar- und Windkraft.

Mit CoreKraft bietet Enapter darüber hinaus eine herstellerunabhängige digitale Plattform zur Steuerung, Überwachung und Optimierung von Wasserstoff- und Energiesystemen. CoreKraft ermöglicht die Integration unterschiedlicher Elektrolysetechnologien und Energiekomponenten in einer gemeinsamen Architektur und unterstützt Partner bei der Realisierung technologieoffener, hybrider Anlagenkonzepte.

Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in über 55 Ländern im Einsatz. Die Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland, einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien sowie ein Joint Venture mit der Wolong Gruppe in China.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet (ISIN: DE000A255G02).

Weiterführende Informationen:
Website: https://www.enapter.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Pressekontakt:
Ralf Droz / Doron Kaufmann
edicto GmbH
Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54
E-Mail: enapter@edicto.de

 

13.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Enapter AG
Bleichenbrücke 9
20354 Hamburg
Deutschland
E-Mail: info@enapterag.de
Internet: www.enapterag.de
ISIN: DE000A255G02
WKN: A255G0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2291350

 
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2291350  13.03.2026 CET/CEST

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