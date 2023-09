EQS-Adhoc: Endor AG: Wechsel im Vorstand

EQS-Ad-hoc: Endor AG / Schlagwort(e): Personalie

Endor AG: Wechsel im Vorstand



29.09.2023 / 09:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Endor AG: Wechsel im Vorstand Landshut, 29. September 2023 Der Aufsichtsrat der Endor AG hat in seiner heutigen Sitzung Matthias Kosch zum 1. November 2023 in den Vorstand der Endor AG berufen. Als Finanzvorstand tritt Matthias Kosch die Nachfolge des langjährigen Vorstandsmitglieds Andras Semsey an, der seinen Vertrag, der am 31. Dezember 2023 ausläuft, nicht verlängern wird. Matthias Kosch wird als CFO ab dem 1. Januar 2024 die alleinige Verantwortung für den Bereich Finance in der Endor AG übernehmen, sowie gemeinsam mit dem CEO Thomas Jackermeier für den Kapitalmarkt verantwortlich sein. Bis zu diesem Datum wird der Vorstand für eine Übergangszeit als Fünfervorstand tätig sein. Mitteilende Person: Thomas Jackermeier, CEO



Ende der Insiderinformation

29.09.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com