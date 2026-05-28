WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

28.05.2026 11:38:34

EQS-Adhoc: Energiekontor AG: Energiekontor AG beschließt Aktienrückkauf

28.05.2026 / 11:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Energiekontor AG beschließt Aktienrückkauf

Bremen, 28. Mai 2026 – Der Vorstand der Energiekontor AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft einen erneuten Aktienrückkauf beschlossen. Im Einzelnen sind dazu folgende Beschlüsse gefasst worden:

  1. Der auf Basis der Vorstands- und Aufsichtsratsbeschlüsse vom 3. Juli 2025 ausgeführte Aktienrückkauf, der vom 7. Juli 2025 bis 3. April 2026 erfolgte, ist unter Bezugnahme auf die zugrunde zu legende Ermächtigung der Hauptversammlung der Energiekontor AG vom 2. Juli 2025 zum Erwerb eigener Aktien beendet.
  2. Die Gesellschaft erwirbt auf Basis der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 2. Juli 2025 im Zeitraum vom 28. Mai 2026 bis längstens zum 27. Mai 2027 bis zu 80.000 eigene Aktien, wobei der Rückkauf auf eine solche Anzahl von Aktien bzw. auf einen Gesamtkaufpreis von maximal 9.000.000,00 Euro begrenzt ist. Der Aktienerwerb erfolgt über die Börse.
  3. Der Rückkauf soll von der Quirin Privatbank AG nach Maßgabe der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 durchgeführt werden. Es ist vorgesehen, dass die Quirin Privatbank AG die Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft trifft.
  4. Der gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten drei Börsenhandelstage vor dem Erwerb der Aktien ermittelten durchschnittlichen Schlusskurs für Aktien gleicher Ausstattung um nicht mehr als zehn Prozent über- oder unterschreiten.
  5. Die erworbenen Aktien sollen zu allen rechtlich zulässigen Zwecken verwendet werden.
  6. Alle Transaktionen werden nach ihrer Ausführung wöchentlich auf der Website der Gesellschaft unter https://www.energiekontor.de/investor-relations/aktienrueckkauf.html bekannt gegeben.

Kontakt

Julia Pschribülla
Head of Investor & Public Relations
Tel: +49 (0)421-3304-126
E-Mail: ir@energiekontor.com

Energiekontor AG
Mary-Somerville-Straße 5
28359 Bremen

Tel: +49 (0)421-3304-0
Fax: +49 (0)421-3304-444
E-Mail: info@energiekontor.de
Web: www.energiekontor.de



Ende der Insiderinformation

28.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
20.05.26 Energiekontor Kaufen DZ BANK
15.05.26 Energiekontor Buy Warburg Research
01.04.26 Energiekontor Buy Warburg Research
19.03.26 Energiekontor Kaufen DZ BANK
17.03.26 Energiekontor Buy Warburg Research
