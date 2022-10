EQS-Adhoc: Erlebnis Akademie AG passt Prognose 2022 an

EQS-Ad-hoc: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

Erlebnis Akademie AG passt Prognose 2022 an Bad Kötzting, 30. September 2022 Die Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456) passt die Prognose für das Jahr 2022 an. Bei Umsatz- und Besucherzahlen kam es zu Rückgängen, die sich überwiegend mit den rückläufigen Tourismuszahlen an den einzelnen Baumwipfelpfadstandorten decken. Sowohl auf den Inseln Rügen und Usedom als auch an den Standorten in Osteuropa, im Elsass und auch in Kanada waren im Sommer 2022 deutliche Einbrüche des Urlaubstourismus spürbar gewesen. Zudem führte das anhaltende Regenwetter im September 2022 zu geringeren Besucherzahlen gegenüber der Planung. Die für das üblicherweise im Jahresverlauf deutlich stärkste dritte Quartal erwarteten Besucherzahlen werden ebenso wie für das Gesamtjahr nicht mehr erreicht. Das Unternehmen erwartet nunmehr für 2022 einen Umsatz auf Konzernebene in der Bandbreite von 22,2 Mio. Euro bis 23,2 Mio. Euro (bisher: 26,3 Mio. Euro bis 28,8 Mio. Euro) und ein EBIT in der Bandbreite von 0,2 Mio. Euro bis 1,0 Mio. Euro (bisher: 2,4 Mio. Euro bis 4,4 Mio. Euro). Zum aktuellen Zeitpunkt bleibt auch weiter unklar, wie sich zunehmende wirtschaftliche Herausforderungen wie die aktuelle Inflation und der steigende Energiepreis auf das Nachfrageverhalten auswirken werden. Kontakt Erlebnis Akademie AG Christoph Blaß

