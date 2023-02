EQS-Adhoc: Ernennung von Mustafa Veziroglu zum weiteren Vorstandsvorsitzenden der Mynaric AG

EQS-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e): Personalie

Ernennung von Mustafa Veziroglu zum weiteren Vorstandsvorsitzenden der Mynaric AG



31.01.2023 / 19:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Gilching, Deutschland, 31. Januar 2023 - Der Aufsichtsrat der Mynaric AG (NASDAQ: MYNA) (FRA:M0YN) hat heute eine Erweiterung der Vorstandsspitze beschlossen: Ab dem 1. Februar 2023 übernimmt Mustafa Veziroglu das Amt als weiterer Vorstandsvorsitzender und Co-CEO neben Bulent Altan. Mustafa Veziroglu ist seit seinem Eintritt in das Unternehmen im August 2022 Mitglied des Vorstands der Mynaric AG und hat seitdem die operative Verantwortung für die Entwicklung, Qualifizierung und Serienproduktion der Laserkommunikationsprodukte inne. Künftig wird er die Mynaric AG gemeinsam mit Bulent Altan leiten und sich die Verantwortung der Unternehmensleitung teilen. Über Mynaric Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und raumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com. 31.01.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

