EQS-Adhoc: Ernst Russ AG: Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

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Ernst Russ AG: Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026



21.05.2026 / 20:05 CET/CEST

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Hamburg, 21. Mai 2026: Der Vorstand der Ernst Russ AG (ISIN DE000A161077) hat aufgrund seiner heutigen Überprüfung seine bisherige Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben. Das prognostizierte Betriebsergebnis (EBIT) befindet sich nunmehr in einer Bandbreite zwischen 45 und 55 Mio. EUR (bisher: Bandbreite zwischen 34 und 44 Mio. EUR). Die erwarteten Umsatzerlöse befinden sich unverändert in einer Bandbreite zwischen 145 und 160 Mio. EUR.

Die Anhebung der Prognose resultiert aus der heute vereinbarten Veräußerung des im Jahr 2008 gebauten 1.710 TEU-Containerschiffes MS „EF Emira“. Die angepasste Prognose resultiert ferner aus dem positiven Geschäftsverlauf des bisherigen Geschäftsjahres 2026 und basiert auf überwiegend bereits abgeschlossenen Charterverträgen, einer plangemäßen technischen Verfügbarkeit der Flotte der Ernst Russ-Gruppe in Höhe von rund 97 %, einem wirtschaftlich unveränderten Umfeld sowie auf der Annahme eines durchschnittlichen Wechselkurses für das verbleibende Geschäftsjahr in Höhe von 1,20 USD/EUR. Weitere künftige Schiffsverkäufe sind in der angepassten Prognose nicht enthalten.

Die Geschäftszahlen für die ersten drei Monate des Jahres 2026 werden am 28. Mai 2026 veröffentlicht.

Kontakt:

Ernst Russ AGAnika HillmerInvestor RelationsTel. +49 40 88 88 1 1800E-Mail: ir@ernst-russ.de