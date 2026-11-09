EQS-Adhoc: Ernst Russ AG: Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

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Ernst Russ AG: Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026



09.11.2026 / 14:44 CET/CEST

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Hamburg, 9. November 2026: Der Vorstand der Ernst Russ AG (ISIN DE000A161077) hat aufgrund seiner heutigen Überprüfung seine bisherige Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben. Die erwarteten Umsatzerlöse befinden sich nun in einer Bandbreite zwischen EUR 159 und 164 Mio. (bisher: Bandbreite zwischen EUR 150 und 160 Mio.). Das prognostizierte Betriebsergebnis (EBIT) befindet sich nunmehr in einer Bandbreite zwischen EUR 63 und 70 Mio. (bisher: Bandbreite zwischen EUR 55 und 65 Mio.).

Die Anhebung der Prognose resultiert insbesondere aus der Entwicklung des Wechselkurses des US-Dollars gegenüber dem Euro. Da die Ernst Russ-Gruppe ihre Umsatzerlöse überwiegend in US-Dollar erzielt, wirkt sich die Aufwertung des US-Dollars positiv auf die in Euro ausgewiesenen Umsatzerlöse und das Betriebsergebnis aus. Für das verbleibende Geschäftsjahr geht der Vorstand nunmehr von einem durchschnittlichen Wechselkurs von 1,12 USD/EUR aus (bisher: 1,18 USD/EUR). Die Anhebung der Prognose basiert ferner auf überwiegend bereits abgeschlossenen Charterverträgen, dem positiven Geschäftsverlauf des bisherigen Geschäftsjahres 2026, einer plangemäßen technischen Verfügbarkeit der Flotte der Ernst Russ-Gruppe in Höhe von rund 97 % und einem ansonsten wirtschaftlich unveränderten Umfeld.

Die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Jahres 2026 werden am 12. November 2026 veröffentlicht.

Kontakt:

Ernst Russ AGAnika HillmerInvestor RelationsTel. +49 40 88 88 1 211E-Mail: ir@ernst-russ.de