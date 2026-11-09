Ernst Russ Aktie

Ernst Russ ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16107 / ISIN: DE000A161077

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.11.2026 14:44:53

EQS-Adhoc: Ernst Russ AG: Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

EQS-Ad-hoc: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Ernst Russ AG: Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

09.11.2026 / 14:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 9. November 2026: Der Vorstand der Ernst Russ AG (ISIN DE000A161077) hat aufgrund seiner heutigen Überprüfung seine bisherige Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben. Die erwarteten Umsatzerlöse befinden sich nun in einer Bandbreite zwischen EUR 159 und 164 Mio. (bisher: Bandbreite zwischen EUR 150 und 160 Mio.). Das prognostizierte Betriebsergebnis (EBIT) befindet sich nunmehr in einer Bandbreite zwischen EUR 63 und 70 Mio. (bisher: Bandbreite zwischen EUR 55 und 65 Mio.).

Die Anhebung der Prognose resultiert insbesondere aus der Entwicklung des Wechselkurses des US-Dollars gegenüber dem Euro. Da die Ernst Russ-Gruppe ihre Umsatzerlöse überwiegend in US-Dollar erzielt, wirkt sich die Aufwertung des US-Dollars positiv auf die in Euro ausgewiesenen Umsatzerlöse und das Betriebsergebnis aus. Für das verbleibende Geschäftsjahr geht der Vorstand nunmehr von einem durchschnittlichen Wechselkurs von 1,12 USD/EUR aus (bisher: 1,18 USD/EUR). Die Anhebung der Prognose basiert ferner auf überwiegend bereits abgeschlossenen Charterverträgen, dem positiven Geschäftsverlauf des bisherigen Geschäftsjahres 2026, einer plangemäßen technischen Verfügbarkeit der Flotte der Ernst Russ-Gruppe in Höhe von rund 97 % und einem ansonsten wirtschaftlich unveränderten Umfeld.

Die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Jahres 2026 werden am 12. November 2026 veröffentlicht.

Kontakt:

Ernst Russ AG
Anika Hillmer
Investor Relations
Tel. +49 40 88 88 1 211
E-Mail: ir@ernst-russ.de


Ende der Insiderinformation

09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ernst Russ AG
Elbchaussee 370
22609 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 88881-0
Fax: +49 (0)40 88881-499
E-Mail: ir@ernst-russ.de
Internet: www.ernst-russ.de
ISIN: DE000A161077
WKN: A16107
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate BSX
LEI Code: 529900MP0OZ3LL80MX76
EQS News ID: 2430956

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2430956  09.11.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ernst Russ AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Ernst Russ AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ernst Russ AG 9,04 2,96% Ernst Russ AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen zu -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen zeigen sich am Montag im Plus. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen