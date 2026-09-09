EQS-Adhoc: Ernst Russ AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

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Ernst Russ AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026



09.09.2026 / 15:42 CET/CEST

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Hamburg, 9. September 2026: Der Vorstand der Ernst Russ AG (ISIN DE000A161077) hat aufgrund seiner heutigen Überprüfung seine bisherige Prognose für das Gesamtjahr 2026 angepasst. Das prognostizierte Betriebsergebnis (EBIT) befindet sich nunmehr in einer Bandbreite zwischen 55 und 65 Mio. EUR (bisher: Bandbreite zwischen 45 und 55 Mio. EUR). Die erwarteten Umsatzerlöse befinden sich nun in einer Bandbreite zwischen 150 und 160 Mio. EUR (bisher: Bandbreite zwischen 145 und 160 Mio. EUR).

Die Anhebung der Prognose für das EBIT resultiert insbesondere aus der Veräußerung des im Jahr 2008 gebauten 1.710 TEU-Containerschiffes MS „EF Emma“. Die Konkretisierung der Prognose für die Umsatzerlöse basiert auf überwiegend bereits abgeschlossenen Charterverträgen. Die angepasste Prognose resultiert ferner aus dem positiven Geschäftsverlauf des bisherigen Geschäftsjahres 2026, einer plangemäßen technischen Verfügbarkeit der Flotte der Ernst Russ-Gruppe in Höhe von rund 97 %, einem wirtschaftlich unveränderten Umfeld sowie auf der Annahme eines durchschnittlichen Wechselkurses für das verbleibende Geschäftsjahr in Höhe von 1,18 USD/EUR. Weitere zukünftige Schiffsverkäufe sind in der angepassten Prognose nicht enthalten.

Kontakt:

Ernst Russ AGAnika HillmerInvestor RelationsTel. +49 40 88 88 1 1800E-Mail: ir@ernst-russ.de