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09.09.2026 15:42:23

EQS-Adhoc: Ernst Russ AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

EQS-Ad-hoc: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Ernst Russ AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

09.09.2026 / 15:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 9. September 2026: Der Vorstand der Ernst Russ AG (ISIN DE000A161077) hat aufgrund seiner heutigen Überprüfung seine bisherige Prognose für das Gesamtjahr 2026 angepasst. Das prognostizierte Betriebsergebnis (EBIT) befindet sich nunmehr in einer Bandbreite zwischen 55 und 65 Mio. EUR (bisher: Bandbreite zwischen 45 und 55 Mio. EUR). Die erwarteten Umsatzerlöse befinden sich nun in einer Bandbreite zwischen 150 und 160 Mio. EUR (bisher: Bandbreite zwischen 145 und 160 Mio. EUR).

Die Anhebung der Prognose für das EBIT resultiert insbesondere aus der Veräußerung des im Jahr 2008 gebauten 1.710 TEU-Containerschiffes MS „EF Emma“. Die Konkretisierung der Prognose für die Umsatzerlöse basiert auf überwiegend bereits abgeschlossenen Charterverträgen. Die angepasste Prognose resultiert ferner aus dem positiven Geschäftsverlauf des bisherigen Geschäftsjahres 2026, einer plangemäßen technischen Verfügbarkeit der Flotte der Ernst Russ-Gruppe in Höhe von rund 97 %, einem wirtschaftlich unveränderten Umfeld sowie auf der Annahme eines durchschnittlichen Wechselkurses für das verbleibende Geschäftsjahr in Höhe von 1,18 USD/EUR. Weitere zukünftige Schiffsverkäufe sind in der angepassten Prognose nicht enthalten.

Kontakt:

Ernst Russ AG
Anika Hillmer
Investor Relations
Tel. +49 40 88 88 1 1800
E-Mail: ir@ernst-russ.de


Ende der Insiderinformation

09.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ernst Russ AG
Elbchaussee 370
22609 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 88881-0
Fax: +49 (0)40 88881-199
E-Mail: ir@ernst-russ.de
Internet: www.ernst-russ.de
ISIN: DE000A161077
WKN: A16107
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate BSX
LEI Code: 529900MP0OZ3LL80MX76
EQS News ID: 2396848

 
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2396848  09.09.2026 CET/CEST

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