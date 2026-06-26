Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
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26.06.2026 11:14:53
EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Aktuelle Geschäfts- und Prognosedaten für das zweite Quartal 2026 und Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2026
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EQS-Ad-hoc: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Halbjahr
Evonik Industries AG veröffentlicht bereits heute folgende Geschäfts- und Prognosedaten für das zweite Quartal 2026 und hebt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 an.
Auf Basis aktueller Geschäfts- und Prognosedaten erwartet Evonik im zweiten Quartal 2026 ein bereinigtes EBITDA* von 600 Millionen € bis 650 Millionen € (Q2 2025: 509 Millionen €). Die aktuelle Markterwartung liegt bei rund 567 Millionen € (Vara Research Analysten-Konsensus vom 27. Mai 2026).
Diese Ergebnisentwicklung ist sowohl auf höhere Verkaufsmengen als auch auf höhere Preise zurückzuführen. Fortlaufende Kostensenkungen wirken zusätzlich positiv. Insbesondere im Segment Advanced Technologies profitiert Evonik von Lieferengpässen asiatischer Wettbewerber, deren Versorgung mit Rohstoffen beeinträchtigt ist.
Diese vorteilhafte Situation dürfte sich im Jahresverlauf abschwächen, wenn sich der weltweite Schiffsverkehr nach der Öffnung der Straße von Hormus normalisiert. Für die zweite Jahreshälfte bestehen daher weiterhin Unsicherheiten. Im Bereich Animal Nutrition rechnet Evonik jedoch aktuell damit, dass sich das positive Momentum ins dritte Quartal hinein fortsetzen wird.
Nach aktuellen Geschäfts- und Prognosedaten wird das bereinigte EBITDA* für das erste Halbjahr 2026 bei etwa 1,1 Milliarden € erwartet.
Auf Basis dieser Entwicklung erhöht Evonik den Ausblick für das bereinigte EBITDA* wie folgt: Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2026 nunmehr ein bereinigtes EBITDA* zwischen 2,0 und 2,2 Milliarden € (bisher: 1,7 bis 2,0 Milliarden €). Im Jahr 2025 hatte Evonik ein bereinigtes EBITDA* von rund 1,9 Milliarden € erzielt.
Für den Free Cashflow* strebt Evonik unverändert eine Cash Conversion Rate von etwa 40 Prozent an (2025: 37 Prozent). Im zweiten Quartal dürfte der Free Cashflow* deutlich besser als im Vorjahr ausfallen (Q2 2025: minus 211 Millionen €).
Die finalen Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2026 wird Evonik wie geplant am 4. August 2026 veröffentlichen.
*Erläuterungen zu den verwendeten Leistungskennzahlen finden Sie im Finanz- und Nachhaltigkeitsbericht 2025 der Evonik Industries AG ab Seite 290.
Der Finanz- und Nachhaltigkeitsbericht 2025 ist abrufbar unter:
https://www.evonik.finance/Finanz-und-Nachhaltigkeitsbericht
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