Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
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25.09.2026 15:12:03
EQS-Adhoc: Evonik Industries AG bestätigt unverbindliche Ansprache durch die BASF SE zu einem möglichen Übernahmeangebot
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EQS-Ad-hoc: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
In Reaktion auf aktuelle Presseberichterstattungen bestätigt der Vorstand der Evonik Industries AG, dass ihm eine unverbindliche Ansprache durch die BASF SE zugegangen ist. Diese ist auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Gesellschaft gerichtet.
Gespräche finden derzeit nicht statt.
Evonik Industries AG beabsichtigt nicht, diesen Vorgang über die rechtlichen Erfordernisse hinaus weiter zu kommentieren oder Anfragen dazu zu beantworten.
Kontakt:
Christoph Finke
Leiter Investor Relations
+49 174 9931 647
christoph.finke@evonik.com
Ende der Insiderinformation
25.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evonik Industries AG
|Opernplatz 1
|45128 Essen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 201 177-01
|Fax:
|+49 (0) 201 177-3475
|E-Mail:
|investor-relations@evonik.com
|Internet:
|www.evonik.com
|ISIN:
|DE000EVNK013
|WKN:
|EVNK01
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|LEI Code:
|41GUOJQTALQHLF39XJ34
|EQS News ID:
|2405690
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2405690 25.09.2026 CET/CEST
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