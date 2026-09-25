Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
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25.09.2026 15:12:03
EQS-Adhoc: Evonik Industries AG confirms receipt of a non-binding approach from BASF SE regarding a potential takeover offer
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EQS-Ad-hoc: Evonik Industries AG / Key word(s): Mergers and Acquisitions / Takeover Offer
In response to recent media reports, the Executive Board of Evonik Industries AG confirms that it has received a non-binding approach from BASF SE regarding a voluntary public takeover offer for all shares of the company.
Contact / Person making the notification:
Christoph Finke
Head of Investor Relations
+49 174 9931 647
christoph.finke@evonik.com
End of Inside Information
25-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Evonik Industries AG
|Opernplatz 1
|45128 Essen
|Germany
|Phone:
|+49 (0) 201 177-01
|Fax:
|+49 (0) 201 177-3475
|E-mail:
|investor-relations@evonik.com
|Internet:
|www.evonik.com
|ISIN:
|DE000EVNK013
|WKN:
|EVNK01
|Indices:
|MDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Luxembourg Stock Exchange
|LEI Code:
|41GUOJQTALQHLF39XJ34
|EQS News ID:
|2405690
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2405690 25-Sep-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Evonik AG
|
18:04
|ROUNDUP 4: BASF streckt bei Evonik die Fühler aus - Evonik-Aktien ziehen an (dpa-AFX)
|
17:58
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:50
|XETRA-SCHLUSS/Freundlich - Evonik mit BASF-Offerte gesucht (Dow Jones)
|
16:04
|ROUNDUP 3: BASF streckt bei Evonik die Fühler aus - Evonik-Aktien ziehen an (dpa-AFX)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:41
|ROUNDUP 2: BASF streckt bei Evonik die Fühler aus - Evonik-Aktien ziehen an (dpa-AFX)
|
15:31
|Evonik: Übernahmegespräche mit BASF treiben Evonik-Kurs in die Höhe (Spiegel Online)
|
15:29
|Evonik bestätigt Übernahmeinteresse von BASF (dpa-AFX)
Analysen zu Evonik AG
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|19,46
|8,35%
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