Evonik Aktie

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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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25.09.2026 15:12:03

EQS-Adhoc: Evonik Industries AG confirms receipt of a non-binding approach from BASF SE regarding a potential takeover offer

EQS-Ad-hoc: Evonik Industries AG / Key word(s): Mergers and Acquisitions / Takeover Offer
Evonik Industries AG confirms receipt of a non-binding approach from BASF SE regarding a potential takeover offer

25-Sep-2026 / 15:12 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

In response to recent media reports, the Executive Board of Evonik Industries AG confirms that it has received a non-binding approach from BASF SE regarding a voluntary public takeover offer for all shares of the company.
Currently there are no talks taking place.
Evonik Industries AG does not intend to comment further on this matter beyond its legal obligations or respond to related inquiries.


Contact / Person making the notification:
Christoph Finke
Head of Investor Relations
+49 174 9931 647
christoph.finke@evonik.com


End of Inside Information

25-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Evonik Industries AG
Opernplatz 1
45128 Essen
Germany
Phone: +49 (0) 201 177-01
Fax: +49 (0) 201 177-3475
E-mail: investor-relations@evonik.com
Internet: www.evonik.com
ISIN: DE000EVNK013
WKN: EVNK01
Indices: MDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Luxembourg Stock Exchange
LEI Code: 41GUOJQTALQHLF39XJ34
EQS News ID: 2405690

 
End of Announcement EQS News Service

2405690  25-Sep-2026 CET/CEST

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12.08.26 Evonik Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
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