Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
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30.10.2026 08:50:23
EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Stellungnahme des Vorstands der Evonik Industries AG vom 30.10.2026
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EQS-Ad-hoc: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Der Vorstand der Evonik Industries AG hat ein Schreiben der BASF SE vom 22.10.2026 über deren Interesse an einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot eingehend geprüft. Er hat auf Basis der vorliegenden Informationen entschieden, nicht in Verhandlungen mit der BASF SE einzutreten. Der Vorstand bleibt auf die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung von Evonik als eigenständiges Unternehmen fokussiert.
Zugleich erklärt der Vorstand seine Bereitschaft zu einem rein informativen und vertraulichen Austausch mit der BASF SE, um die Position der Evonik Industries AG zu erläutern und der BASF SE die Gelegenheit zu geben, ihre Motive und die aus ihrer Sicht maßgeblichen Erwägungen darzulegen.
Kontakt / Mitteilende Person:
Christoph Finke
Leiter Investor Relations
+49 174 99 31 647
christoph.finke@evonik.com
Ende der Insiderinformation
30.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evonik Industries AG
|Opernplatz 1
|45128 Essen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 201 177-01
|Fax:
|+49 (0) 201 177-3475
|E-Mail:
|investor-relations@evonik.com
|Internet:
|www.evonik.com
|ISIN:
|DE000EVNK013
|WKN:
|EVNK01
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|LEI Code:
|41GUOJQTALQHLF39XJ34
|EQS News ID:
|2425066
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2425066 30.10.2026 CET/CEST
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