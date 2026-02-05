Evonik Aktie

05.02.2026 10:48:33

EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Vorstand passt Dividendenpolitik an

EQS-Ad-hoc: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Dividenden
Evonik Industries AG: Vorstand passt Dividendenpolitik an

05.02.2026 / 10:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der Evonik Industries AG hat heute auf Grundlage des vorläufigen Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2026 beschlossen, die bisherige Dividendenpolitik anzupassen. Danach soll die zukünftige Ausschüttung zur Erhöhung der finanziellen Flexibilität zwischen 40 und 60 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses* liegen. Diese neue Dividendenpolitik soll erstmals auf den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2026 angewendet werden. Für das Geschäftsjahr 2025 wird der Vorstand der Hauptversammlung vorschlagen, als Übergang zur neuen Dividendenpolitik 1,00 € je Aktie als Dividende auszuschütten. Das entspricht einer Dividendenrendite von derzeit etwa 7 Prozent. Zuletzt war 1,17 € je Aktie als Dividende gezahlt worden.

Durch die neue Dividendenpolitik soll eine verbesserte Balance zwischen einer angemessenen Erfolgsbeteiligung für die Aktionäre und der finanziellen Flexibilität von Evonik erreicht werden.

Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen hat Evonik für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 ein bereinigtes EBITDA* in Höhe von etwa 1,874 Milliarden € bei einem Umsatz von etwa 14,1 Milliarden € und einer Cash Conversion Rate* von etwa 37% bzw. einem Free Cashflow* in Höhe von ca. 695 Millionen € erzielt.

Das wirtschaftliche Umfeld bleibt 2026 herausfordernd. Daher erwartet Evonik für das laufende Geschäftsjahr ein bereinigtes EBITDA* zwischen 1,7 und 2,0 Milliarden €.

Evonik Industries AG beabsichtigt, die finalen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 einschließlich dem Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wie geplant am 4. März 2026 zu veröffentlichen.

*Erläuterungen zu den verwendeten alternativen Leistungskennzahlen finden Sie im Finanz- und Nachhaltigkeitsbericht 2024 der Evonik Industries AG auf Seite 322.

Der Finanz- und Nachhaltigkeitsbericht 2024 ist abrufbar unter:

https://evonik.finance/Finanz-und-Nachhaltigskeitsbericht-2024


Kontakt/Mitteilende Person:
Christoph Finke
Leiter Investor Relations
+49 201 177-3145
christoph.finke@evonik.com



Ende der Insiderinformation

05.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Evonik Industries AG
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 201 177-01
Fax: +49 (0) 201 177-3475
E-Mail: investor-relations@evonik.com
Internet: www.evonik.com
ISIN: DE000EVNK013
WKN: EVNK01
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
EQS News ID: 2271992

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2271992  05.02.2026 CET/CEST

