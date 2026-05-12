EQS-Adhoc: Evotec SE kündigt Angebot einer Wandelanleihe im Volumen von ungefähr EUR 125 Millionen an

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Evotec SE kündigt Angebot einer Wandelanleihe im Volumen von ungefähr EUR 125 Millionen an



12.05.2026 / 17:45 CET/CEST

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Evotec SE kündigt Angebot einer Wandelanleihe im Volumen von ungefähr EUR 125 Millionen an

Hamburg, Deutschland, 12. Mai 2026 - Der Vorstand der Evotec SE (die „Gesellschaft“ oder „Evotec“) (Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard, ISIN: DE0005664809, WKN 566480) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2033 anzubieten (die „ Schuldverschreibungen“). Die Schuldverschreibungen sind in neue und/oder bestehende nennwertlose Inhaberaktien der Gesellschaft (die „Aktien“) wandelbar und haben einen Gesamtnennbetrag von ungefähr EUR 125 Mio. Die Emission der Schuldverschreibungen erfolgt auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20. Juni 2023 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Die Platzierung der Schuldverschreibungen ist für heute vorgesehen.

Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren, wobei den Anlegern nach fünf Jahren ein Kündigungsrecht (Put-Option) zusteht. Die Ausgabe erfolgt zu 100% des Nennbetrags in einer Stückelung von jeweils EUR 100.000. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich mit einem Zinssatz zwischen 2,375% und 2,875% p.a. verzinst, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Die Rückzahlung bei Fälligkeit erfolgt zum aufgezinsten Rückzahlungsbetrag (Accreted Redemption Amount) von 110% des Nennbetrags, was einer Endfälligkeitsrendite (Yield to Maturity) zwischen 3,642% und 4,122% entspricht. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie von 35% bis 40% über dem Referenzaktienkurs festgesetzt, der voraussichtlich dem Kurs der Evotec-Aktie entsprechen wird, der im Rahmen einer Gleichzeitigen Delta-Platzierung (wie unten definiert) bestimmt wird.

Die endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen werden voraussichtlich im weiteren Tagesverlauf oder morgen früh vor Eröffnung der europäischen Börsen in einer separaten Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Abwicklung wird voraussichtlich am oder um den 21. Mai 2026 erfolgen. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt. Evotec hat sich, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmeregelungen, zu einer 90-tägigen Lock-up Periode ab dem Emissionstag verpflichtet.

Evotec hat die Option, die Schuldverschreibungen ganz, jedoch nicht nur teilweise, zum aufgezinsten Rückzahlungsbetrag gemäß den Anleihebedingungen vorzeitig zurückzuzahlen, falls (i) am oder nach dem 30. Juni 2031 der Wert der den Schuldverschreibungen zugrunde liegenden Aktien über einen bestimmten Zeitraum 130% des jeweils geltenden aufgezinsten Rückzahlungsbetrags erreicht oder überschreitet, oder (ii) falls 20% oder weniger des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen noch ausstehen. Die Inhaber der Schuldverschreibungen sind berechtigt, am fünften Jahrestag der Begebung oder bei Eintritt bestimmter Ereignisse, eine vorzeitige Rückzahlung zum aufgezinsten Rückzahlungsbetrag zu verlangen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung der Liquiditätsbedarfe im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm „Project Horizon“ zu verwenden, das auf die Stärkung des operativen Modells und die Ermöglichung einer nachhaltigen langfristigen Wertschöpfung abzielt.

Die die Platzierung begleitenden Konsortialbanken haben die Gesellschaft informiert, dass sie mit der Platzierung der Schuldverschreibungen beabsichtigen, eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft (die „Gleichzeitige Delta-Platzierung“) für diejenigen Investoren der Schuldverschreibungen durchzuführen, die Aktien im Rahmen von Leerverkäufen zur Absicherung des Marktrisikos eines Investments in die Schuldverschreibungen zu einem Platzierungspreis verkaufen möchten, welcher im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt werden wird. Der Gesellschaft werden keine Erlöse aus der Gleichzeitigen Delta-Platzierung zufließen.

Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (Accelerated Bookbuilding) unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 sowie außerhalb von Australien, Kanada, Japan und Südafrika angeboten.

Kontakt:

Dr. Sarah Fakih

EVP Head of Global Communications & Investor Relations

Sarah.Fakih@evotec.com

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– Ende der Ad-Hoc Mitteilung –