EQS-Adhoc: Exasol AG passt Prognose für Geschäftsjahr 2026 an

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Exasol AG passt Prognose für Geschäftsjahr 2026 an



12.08.2026 / 10:05 CET/CEST

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Exasol AG passt Prognose für Geschäftsjahr 2026 an



Nürnberg, 12. August 2026: Der Vorstand der Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9) hat heute die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Der Vorstand erwartet nunmehr eine Veränderung des Annual Recurring Revenue (ARR) zwischen -2 % und +2 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 (bisher: Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich), einen Umsatzrückgang im oberen einstelligen Prozentbereich (bisher: Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich) sowie ein EBITDA in einer Bandbreite von EUR 3,0 Mio. bis EUR 3,5 Mio. (bisher: EUR 3,0 Mio. bis EUR 4,0 Mio.).

Maßgeblich für die Anpassung ist eine deutlich geringere als erwartete Dynamik bei der Ausweitung bestehender Kundenbeziehungen. Diese war insbesondere durch eine reduzierte Investitionsbereitschaft von Bestandskunden in neue On-Premise-Infrastruktur infolge gestiegener Hardwarebeschaffungskosten sowie des angespannten gesamtwirtschaftlichen Umfelds in den Kernmärkten von Exasol geprägt. Zusätzlich verlief der Vertriebsstart einer gemeinsamen Lösung mit einem strategischen Kooperationspartner aufgrund verzögerter technischer Integrationsarbeiten langsamer als erwartet.

Die strategische Ausrichtung auf Datensouveränität und agentische KI unterstützte die positive Entwicklung im Neukundengeschäft im ersten Halbjahr 2026. Sie konnte die deutlich geringere Dynamik bei der Ausweitung bestehender Kundenbeziehungen jedoch nicht ausgleichen.

Nach vorläufigen Zahlen lag der ARR zum 30. Juni 2026 bei EUR 37,9 Mio. (30. Juni 2025: EUR 38,1 Mio.). Die Umsatzerlöse beliefen sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 19,0 Mio. (H1 2025: EUR 21,5 Mio.), die wiederkehrenden Erlöse auf EUR 18,9 Mio. (H1 2025: EUR 18,6 Mio.) und das EBITDA auf EUR 1,6 Mio. (H1 2025: EUR 2,0 Mio.).



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