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12.08.2026 10:05:14

EQS-Adhoc: Exasol AG passt Prognose für Geschäftsjahr 2026 an

EQS-Ad-hoc: Exasol AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Exasol AG passt Prognose für Geschäftsjahr 2026 an

12.08.2026 / 10:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Exasol AG passt Prognose für Geschäftsjahr 2026 an

Nürnberg, 12. August 2026: Der Vorstand der Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9) hat heute die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Der Vorstand erwartet nunmehr eine Veränderung des Annual Recurring Revenue (ARR) zwischen -2 % und +2 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 (bisher: Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich), einen Umsatzrückgang im oberen einstelligen Prozentbereich (bisher: Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich) sowie ein EBITDA in einer Bandbreite von EUR 3,0 Mio. bis EUR 3,5 Mio. (bisher: EUR 3,0 Mio. bis EUR 4,0 Mio.).

Maßgeblich für die Anpassung ist eine deutlich geringere als erwartete Dynamik bei der Ausweitung bestehender Kundenbeziehungen. Diese war insbesondere durch eine reduzierte Investitionsbereitschaft von Bestandskunden in neue On-Premise-Infrastruktur infolge gestiegener Hardwarebeschaffungskosten sowie des angespannten gesamtwirtschaftlichen Umfelds in den Kernmärkten von Exasol geprägt. Zusätzlich verlief der Vertriebsstart einer gemeinsamen Lösung mit einem strategischen Kooperationspartner aufgrund verzögerter technischer Integrationsarbeiten langsamer als erwartet.

Die strategische Ausrichtung auf Datensouveränität und agentische KI unterstützte die positive Entwicklung im Neukundengeschäft im ersten Halbjahr 2026. Sie konnte die deutlich geringere Dynamik bei der Ausweitung bestehender Kundenbeziehungen jedoch nicht ausgleichen.

Nach vorläufigen Zahlen lag der ARR zum 30. Juni 2026 bei EUR 37,9 Mio. (30. Juni 2025: EUR 38,1 Mio.). Die Umsatzerlöse beliefen sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 19,0 Mio. (H1 2025: EUR 21,5 Mio.), die wiederkehrenden Erlöse auf EUR 18,9 Mio. (H1 2025: EUR 18,6 Mio.) und das EBITDA auf EUR 1,6 Mio. (H1 2025: EUR 2,0 Mio.).

IR- und Pressekontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel: +49 89 125 09 0333
E-Mail: ir@exasol.com



Ende der Insiderinformation

12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EXASOL AG
Neumeyerstraße 22-26
90411 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.exasol.com
ISIN: DE000A0LR9G9
WKN: A0LR9G
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900ZPF6KHG6O3GY79
EQS News ID: 2380680

 
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2380680  12.08.2026 CET/CEST

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