Fernheizwerk Neukölln Aktie

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WKN: 576790 / ISIN: DE0005767909

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24.09.2026 18:31:33

EQS-Adhoc: Fernheizwerk Neukölln AG: Delisting

EQS-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Fernheizwerk Neukölln AG: Delisting

24.09.2026 / 18:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT
WKN: 576790
ISIN: DE0005767909

Börse Berlin Regulierter Markt

 

 

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

übermittelt an die EQS Group AG am 24.09.2026, 18:30 Uhr

_________________________________________________________________________

 

Delisting

Der Vorstand der Fernheizwerk Neukölln AG (nachfolgend „Gesellschaft“) mit dem Sitz in Berlin hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE0005767909, WKN: 576790) zum Handel im regulierten Markt (General Standard) der Börse Berlin gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 1 BörsG zu beantragen (sog. Delisting).

Zur Durchführung des Delistings hat die Hauptaktionärin der Gesellschaft, die BEW Berliner Energie und Wärme GmbH, heute die Entscheidung veröffentlicht, den Aktionären der Gesellschaft ein freiwilliges öffentliches Delisting-Erwerbsangebot zum Erwerb sämtlicher nicht unmittelbar von ihr gehaltenen Aktien der Gesellschaft zu unterbreiten. Nach der Veröffentlichung der Bieterin gemäß § 10 Abs. 1 WpÜG beabsichtigt die Bieterin, als Gegenleistung voraussichtlich EUR 24,20 je Aktie der Gesellschaft in bar anzubieten. Die endgültige Höhe der Gegenleistung sowie die weiteren Bestimmungen und Bedingungen des Delisting-Erwerbsangebots werden in der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage enthalten sein.

Nach Wirksamwerden des Widerrufs der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt an der Börse Berlin werden die Aktien der Gesellschaft nicht mehr in einem regulierten Markt einer Börse im Inland oder einem vergleichbaren Markt im Ausland zum Handel zugelassen sein und gehandelt werden.

Zudem wird die Gesellschaft die Einbeziehung ihrer Aktien im Freiverkehr der Börsen Stuttgart, München, Frankfurt und Düsseldorf sowie im elektronischen Handelssystem gettrix und quotrix beenden, soweit diese Einbeziehung auf Antrag oder mit Zustimmung der Gesellschaft erfolgte.

 

Berlin, 24. September 2026

Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

Der Vorstand



Ende der Insiderinformation

24.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fernheizwerk Neukölln AG
Weigandufer 49
12059 Berlin
Deutschland
Telefon: +49-(0)30-688-9040
Fax: +49-(0)30-681-2050
E-Mail: kontakt@fhw-neukoelln.de
Internet: www.fhw-neukoelln.de
ISIN: DE0005767909
WKN: 576790
Börsen: Regulierter Markt in Tradegate BSX; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart
LEI Code: 391200BSNVKVRIUPJ111
EQS News ID: 2405124

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2405124  24.09.2026 CET/CEST

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